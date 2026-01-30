一條總預算都沒審卻硬闖3大惡法 王婉諭：跟藍白政黨利益密切相關

立法院本會期即將於30日進入最後一天院會，外界預料國民黨、民眾黨將闖關多項爭議法案。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（30）天為立法院本會期最後一次院會，藍白恐聯手闖關為中天解套《衛星廣播電視法》修正案、意圖為涉貪立委脫罪《立法院組織法》修正案、為救國團與婦聯會黨產解套《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案等爭議法案。引起社會輿論譁然，挨批是「三大惡法」。對此，時代力量黨主席王婉諭在臉書發文寫道：「這三項修法，跟『國家利益』毫無關係，卻跟他們的『政黨利益』密切相關。」

王婉諭指出：「修《衛星廣播電視法》是為了幫『中天』解套。不只刪除主管機關得以駁回換照申請的關鍵條文，甚至還企圖溯及既往，要讓已被撤照的電視台復播。未來，中天這樣的媒體不只會死灰復燃，更會失去管制。修《立法院組織法》是為了幫『顏寬恒』解套。把助理費定義為給立委的『補助』，形同將『詐領助理費、公積金』這些貪污行徑通通除罪化。不只踐踏了『專款專用』的原則，更把助理費變成立委的小金庫。」

王婉諭續指：「修《不當黨產處理條例》是為了幫『救國團、婦聯會』解套。排除『曾隸屬於國家』的組織，等於是量身打造的免死金牌。一旦修法通過，這些靠著黨國特權累積的財富可以合法洗白，可能會造成國庫400億的潛在損失。幫中天、幫顏寬恒、幫救國團脫身，最後真正得利的，只有中國國民黨。但付出代價的，卻是台灣的言論環境、民主法治、轉型正義，還有你、我繳的每一分納稅錢。」

王婉諭進一步強調：「最扯的是，這些法案，通通沒有經過委員會的討論、審查，而是透過『逕付二讀』的方式硬闖，意圖直接表決通過。對於一心只想自肥的國民黨，我們或許已無法阻止。但我想請問：聲稱自己是『第三勢力』、『關鍵少數』的台灣民眾黨，在國家利益和政黨利益之間，你們選擇站在哪邊？為了『藍白合』的權力算計，你們真的可以接受這些自肥惡法嗎？」

王婉諭提到，這三項法案，原則上都已經走完「逕付二讀」後一個月的冷凍期，而國民黨也在本週刻意安排協商，讓程序走個形式上的過場。也就是說，只要國民黨決定排案，今天就很可能直接力拼二、三讀。最可怕的是，如果他們在表決時再提出「再修正動議」，那麼最後通過的條文版本，台灣社會甚至無法即時掌握。在立法院會期的最後一天把自己想過、想自肥的法案在完全沒有委員會審查的情況下一次清倉、一次闖關。這就是現在國會民主與議事程序，嚴重失能的寫照。

王婉諭痛批，更諷刺的是，整個會期即將結束，立法院卻連一條總預算都還沒審，創下史無前例的紀錄。但這些立委不但毫無反省，甚至還準備在最後一刻爆衝立法。這些即將被強行闖關的法案，背後究竟還藏了多少分贓與交換的細節？而更荒謬的是，這些法案跟國家利益、人民權益毫無關聯，到底有什麼正當性，可以這樣暴衝修法、硬闖三讀？以《不當黨產處理條例》為例，這項修法說穿了，就是國民黨為了「活下去」，必須設法把過去掌控的不當黨產拿回來。

王婉諭直言：「這些錢有多少？我舉『婦聯會』為例就好。從1955年開始，在中國國民黨統治下，以『進口結匯1美元、附徵5角台幣』的方式，在毫無法源依據的情況下，強制向全國進出口貿易商收取所謂的『勞軍捐』。這些錢，全數被指定匯入宋美齡所成立的婦聯會帳戶。長年累積下來，婦聯會握有將近400億元的不當黨產，這些錢，來自國庫，也來自每一位人民的口袋。如今，國民黨為了討回這些不義之財，竟然可以如此毫不避諱地修法洗白，實在讓人難以接受。」

