一條褲子抵一台名車！周杰倫627萬穿上身全網嚇傻

「華語流行天王」周杰倫（周董）昨（28）日現身新北國王隊，出席為林書豪舉辦的球衣退休儀式，兩位橫跨音樂與體壇的代表人物同台，瞬間成為全場焦點。而周董身上那條鑲有星星圖樣的牛仔褲，更被眼尖網友發現來頭不小，售價高達約新台幣627萬元，天價行頭掀起網友熱議。

昨活動中上，周杰倫不僅與林書豪一同倒數見證歷史時刻，還在台上幽默爆料林書豪其實相當擅長「垃圾話」，逗得現場笑聲不斷。結束後，周杰倫也透過社群平台分享當天心情與現場畫面，在 IG 發文寫下：「聖誕的顏色，叫作快樂，期待2026的此刻……Christmas colors are called happiness, embracing the arrival of 2026。」字裡行間流露溫暖。

周杰倫身上穿的牛仔褲價格不斐。翻攝自周杰倫jaychou IG

與此同時，周董也分享自己出席退休儀式的穿搭造型，其中他身上穿的那條鑲有星星圖樣的牛仔褲，為Chrome Hearts限量單品「Chrome Hearts Canes Exclusive Diamond Crosses Silver JEANS」，網路定價高達美金20萬元，折合新台幣約627萬元，天王級行頭曝光後，話題迅速延燒至PTT八卦板，網友看法兩極。

有人直言該款牛仔褲「看起來像平價品牌」，笑稱外型與價格不成正比，吐槽「版型太寬、不太好看」；也有人認為這條牛仔褲的價格「對周董來說大概就跟我們花600塊一樣」，以周杰倫的身價而言，這樣的消費只是零頭，還有人幽默誇讚「其實滿帥、很適合他，但拜託不要代言，會更貴」。

據悉，Chrome Hearts近年在收藏圈與二級市場被炒作得相當兇，部分限量單品並非有錢就買得到，有人推測，周董穿的該條牛仔褲可能是品牌方提供，或具備宣傳與收藏價值，「穿過再轉手，反而可能更值錢」；再次見證周董不愧為天王，不只收藏的名畫為眾人話題，連身上的造型也是潮流圈焦點。



