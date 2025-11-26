一條道路出現不同速限標準？ 蔡易餘籲交通部通盤檢討政策

立委蔡易餘去年 7 月與王美惠、陳冠廷、黃捷共同舉行「駕駛依法加裝大餅 只保受罰 不保申訴」記者會。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

蔡易餘指出，近期道路速限的合理性引發社會關注，許多駕駛都有同樣的感受。實際上，同一條道路卻出現多種不同速限標準，常讓用路人無所適從。沒有人想要違規，但當標準不合理時，民眾就容易在制度下成為受害者。因此，交通部必須全面檢討速限規定，讓道路管理重新回到科學與實務的基礎。

蔡易餘表示，同時，聯結車依法強制裝設的「大餅」數據（車速行車紀錄器），卻屢次遭裁罰機關質疑「證據力不足」，這同樣應獲重視。

蔡易餘提到，去年 7 月，自己與立委王美惠、陳冠廷、黃捷共同舉行記者會指出，國道1號南下68K路段在112年10月至12月間，有近200件大型車被拍照超速，但駕駛提出的大餅、GPS、ETC 等多項數據皆顯示「未超速」。然而裁決單位卻僅採信測速照相，完全不接受依法裝設的大餅數據。

他續指，同年10月，自己在委員會質詢陳世凱部長，要求交通部正視這項制度矛盾。部長當場承諾將與公路局檢討，研擬一套公平處理數據爭議的機制，避免駕駛成為錯誤裁罰的犧牲者。

蔡易餘強調，大餅是政府檢驗合格、依法強制安裝的設備。既然要求駕駛遵守規定，政府就應建立一套可信賴的管理制度。不論是速限設定或數據採認，都必須合理且一致，才能避免無辜駕駛遭到錯誤裁罰，讓道路安全回歸制度設計的初衷。

