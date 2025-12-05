「梟起青壤」鞭家擔當 顏卓靈甩甜美 解鎖「野性御姐」

由迪麗熱巴、陳星旭領銜主演的都市奇幻懸疑劇「梟起青壤」近日開播。其中，港星顏卓靈顛覆以往甜美形象，化身南山獵人鬼鞭聖手「鞭家領頭人余蓉」，以野性御姐姿態解鎖馴梟大師身分，成為該劇一大亮點。

鳳凰網娛樂報導，「梟起青壤」改編自尾魚同名小說，憑藉獨特的東方奇幻世界觀與電影級畫面質感、緊湊劇情掀起熱議。迪麗熱巴飾演的「瘋刀」聶九羅、顏卓靈塑造的「鬼鞭」余蓉各具魅力，多元勢力的博弈劇情徐徐展開。

作為南山獵人、鞭家至強後人，顏卓靈飾演的余蓉堪稱劇中「最強馴梟擔當」，憑藉從小練就的頂尖狩獵鞭法馴服地梟，肩負「守正護安寧」的使命，渾身散發著江湖俠氣與野性魅力。有別於小說中「光頭紋蜥蜴」的硬核設定，劇版顏卓靈飾演的余蓉在保留「通透乾脆、熱血仗義」核心特質的同時，更添獨有冷魅。

她所詮釋的女性力量超越了刻板的性別框架，成為一種更本真、更強大的存在；她不僅用武力征服對手，更以智慧和魄力打破僵局，重新定義戰場規則。

通過利落張揚的動作戲與張力十足的眼神戲，顏卓靈將角色「武力值溢滿而不失情感細膩」的反差感詮釋得淋漓盡致。顏卓靈為角色設計嚼泡泡糖的細節，以及出場舞鞭亮相的動作，更是余蓉痞帥不羈魅力的點睛之筆。

報導說，顏卓靈曾憑藉電影「狂舞派」中的街舞少女阿花、「尋龍訣」中的「暴力蘿莉」洋子等角色嶄露頭角，甜酷靈動的形象深入人心，更提名金馬獎、香港金像獎最佳女主角。此次在「梟起青壤」中出演余蓉，對顏卓靈而言是又一次徹底的形象突破。

據悉，顏卓靈以超過20年的舞蹈功底，為角色注入了獨特靈魂，她揮出的長鞭剛柔並濟，每一個動作都不僅是力與節奏感的視覺演繹，更讓江湖俠氣與鬼魅野性的美感交織共生。為了成為角色，顏卓靈在拍攝期間刻苦訓練動作戲，水下潛水戲分更是親自上陣。網友看後紛紛留言，「顏卓靈的余蓉又颯又野，完全打破了對她的固有印象」 、「鞭法對決名場面太燃，余蓉馴梟大師設定又A又撩，好帶感」。

