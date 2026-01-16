「梟龍」戰機熱銷是假的? 中媒踢爆：「獨家爆料」與官方循環炒作 大搞「營銷局」

中巴合製的梟龍戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

[Newtalk新聞] 近一個月來，巴基斯坦「梟龍」戰機的外銷消息在國際防務圈不斷出現：利比亞、沙特、蘇丹、印尼等國的採購傳聞接連出現，涉及金額動輒數十億美元。但撥開這些「獨家爆料」的迷霧，結合巴基斯坦官方最新表態深入剖析發現，這是「真實談判」與「輿論炒作」交織的特殊景觀。

中媒《矚望雲霄》今 ( 16 ) 日分析，此次「梟龍熱」中，卻呈現出「官方有限表態與媒體狂熱爆料」的鮮明矛盾。

一方面，官方打破沉默但僅確認「談判存在」，核心細節全程模糊。

此前巴基斯坦軍方及公關部門對各類「大單」傳聞始終緘默，直至當地時間 15 日，《黎明報》報導了巴基斯坦總理夏巴茲 14 日內閣會議上的表態——這是巴方高層首次正式證實，已有多個國家正與巴方就採購梟龍戰機開展積極談判。

巴基斯坦總理夏巴茲。 圖 : 翻攝自矚望雲霄

夏巴茲明確將談判動因與 2025 年 5 月印巴衝突掛鉤，稱衝突後多國對巴方戰鬥機的需求顯著增加，且這些談判將直接提振巴國經濟與國防生產。

而就在夏巴茲表態前一天，巴國防生產部長哈拉吉也對外確認了談判進展，但拒絕披露具體談判國家，僅強調「交付時全世界自然會知曉」，同時特意提及中方作為聯合研發方的角色，明確「中方將全程參與相關協定並享有應有權利」。

不難看出，巴方官方表態的核心目的，是證實「梟龍有外銷潛力」，而非確認「具體訂單落地」。

巴基斯坦空軍確實有梟龍戰機參與印巴空戰，但大部分戰果其實是殲-10CE 取得。 圖：翻攝自百度百科

另一方面，媒體爆料狂熱但信息源單一、缺乏佐證。

《矚望雲霄》指出，關於利比亞、沙特、蘇丹、孟加拉、印尼的採購傳聞，核心資訊均源自《路透社》，且大部分出自同一位記者薩阿德·賽義德之手。更關鍵的是，所有報導的核心依據都是「接近軍方的匿名消息人士」。

梟龍為何在今年初突然成為多國「洽談焦點」？答案是巴方精准借助了 2 大關鍵優勢，為梟龍外銷營造了「熱度窗口期」。

第一個利基點是 2025 年 5 月的印巴衝突。巴方將梟龍與此次衝突的「勝利」綁定，宣稱梟龍投入實戰並取得戰果，甚至摧毀了印度的 S-400 防空系統。

巴基斯坦聲稱，其空軍出動裝備中國製造 CM-400AKG 飛彈的「梟龍3型」戰鬥機，成功打擊並摧毀了位於印度烏丹布爾空軍基地的俄製 S-400 防空系統。 圖:翻攝自貓哥工作室

而第二個利基點是價格優勢：梟龍 3,000 萬至 4,000 萬美元的單價，遠低於全球同類型戰機 1 億美元的均價，對於預算有限的中小國家而言，確實具備一定吸引力。

巴方正是通過「實戰背書＋低價優勢」的組合，為梟龍爭取到了洽談機會，也為後續的輿論炒作埋下了伏筆。

《矚望雲霄》分析，如果說「實戰＋低價」是巴方爭取談判的基礎，那麼媒體的「迴圈自證式爆料」則是推高「訂單潮」幻象的關鍵。

記者薩阿德的報導印尼訂單時，引用自己此前關於蘇丹訂單的報導作為「多國認可」的證據；撰寫沙烏地採購傳聞時，又回溯利比亞的協議傳聞佐證「市場熱度」。

巴基斯坦的梟龍戰機。 圖 : 翻攝自海事先鋒

這種迴圈精准契合了巴基斯坦的現實需求，最終形成了「媒體爆料-官方背書-輿論升溫」的聯動效應。

藉由渲染梟龍外銷的「訂單潮」，能夠讓民眾看到「國防工業帶動經濟」的希望，有效安撫焦慮情緒，凝聚國內共識，為政府施政營造有利環境；對外層面，核心是製造熱度、吸引真實買家。

《矚望雲霄》指出，檢驗報導中所提到的「買家」 : 利比亞至今受聯合國武器禁運制裁，所謂「40 億美元軍購協定」在法理上根本無法成立；

沙烏地的「貸款轉訂單」、印尼的「40 架採購意向」等核心消息，始終停留在匿名信源階段，未得到採購方的最終確認。

中巴共同研製的「梟龍」Block III 戰機成為2025年杜拜航展的焦點。 圖：翻攝自 騰訊新聞@邊解感

即便是夏巴茲與哈拉吉的官方表態，也僅止步於「確認談判」，未提及任何具體訂單金額、採購數量或簽約時間表——這與國際軍貿中「確認訂單即披露核心資訊」的常規操作截然不同。

《矚望雲霄》強調，最近的「梟龍」戰機熱銷，不過是一場「出口轉內銷」的「營銷局」，主要還是在大內宣與吸引國外買家上鉤。

