梧桐妹新年同框繼母！48歲林若亞「淡出近況曝光」 賈靜雯掩面送祝福

記者王培驊／綜合報導

賈靜雯與前夫孫志浩所生的大女兒梧桐妹（Angel），在2026年第一天於社群平台分享與父親、繼母林若亞共度新年的合照，罕見同框畫面隨即引發關注，也意外曝光48歲林若亞淡出演藝圈多年的近況。

照片中，梧桐妹站在孫志浩與林若亞中間，身穿深藍色短洋裝，外搭黑色皮衣，下半身搭配透膚絲襪與厚底綁帶長靴，整體造型在甜美與個性之間取得平衡，展現青春時尚感。林若亞則一身全黑皮革套裝入鏡，搭配深色絲襪，修長美腿線條一覽無遺，即使多年未現身螢光幕，依舊散發名模等級的氣場與成熟魅力。

廣告 廣告

賈靜雯也發文祝福大家新年快樂。（圖／翻攝自IG @alyssachia）

梧桐妹在貼文中簡單寫下「happy new year」，透露今年新年是在爸爸與繼母家中迎接。事實上，她過去就曾分享，自己與林若亞的相處模式更像「好姐妹」，而非傳統的長輩與晚輩關係。先前直播中，梧桐妹也坦言，林若亞對她「該管的會管，但更多的是關心與陪伴」，彼此互動自然親近。

梧桐妹和賈靜雯、繼父修杰楷以及兩個妹妹一起過聖誕。（圖／翻攝自IG @angelsun619）

林若亞2016年與孫志浩結婚後，隨著丈夫移居上海生活，逐漸淡出演藝圈，生活作風一向低調。她過去曾演出《新兵日記》、《醉後決定愛上你》、《閃亮的日子》等作品，婚後鮮少公開露面，近年多半是透過梧桐妹的分享，才讓外界一窺她的生活近況。此次合照曝光，也讓不少網友驚呼她狀態維持得相當好，完全看不出歲月痕跡。

梧桐妹在節日安排上相當公平，日前耶誕節才與母親賈靜雯、繼父修杰楷以及兩個妹妹一同度過，跨年與新年則選擇陪伴爸爸與繼母，展現成熟懂事的一面。至於賈靜雯，雖然沒有與女兒一同迎接新年，但她仍以輕鬆幽默的心態迎接2026年。她在社群平台曬出頭戴造型誇張、裝飾著大花與羽毛的黑色帽子，俏皮遮臉並寫下祝福：「心花怒放的一年，祝大家平安快樂，祝大家心想事成，祝大家三三八八，祝大家身心健康。」用幽默方式向外界傳達正能量。

賈靜雯與孫志浩2010年離婚後，雙方各自組成家庭，多年來在女兒教養上保持良好互動。從梧桐妹多次公開分享的生活點滴中，也能看出她與兩個家庭之間維持著穩定且和諧的關係，新年分開過卻同樣溫暖。

更多三立新聞網報導

T.O.P睽違13年突官宣新專輯！BIGBANG出道20週年之際 喊：回歸歌手身分

74歲影帝陷昏迷搶救中！心臟驟停「第4天未脫險」 他曝現狀：意識不清

防彈回來了！BTS元旦清空社群貼文 「回歸日期曝光」成員曬親筆信證實

千人集結大安森林公園！雨中邊哭邊跨年 楊貴媚感性喊：平安團聚就想哭

