梧桐妹新年罕同框繼母！48歲林若亞驚人狀態曝光
〔記者蕭方綺／台北報導〕48歲名模林若亞2016年嫁給賈靜雯前夫孫志浩，婚後隨丈夫定居上海，生活低調，很少在公開場合露面。梧桐妹昨難得曬出與爸爸及繼母的合照，淡出演藝圈多年的林若亞狀態驚人地好，引發關注。
照片中，林若亞一身全黑皮革套裝搭配深色絲襪，修長美腿展露無遺，名模氣場十足；梧桐妹則穿皮外套配藍色短洋裝，母女倆風格巧妙呼應。她並在貼文寫下「Happy New Year」為新年慶祝。
孫志浩與林若亞婚後定居上海，隨著時間推移，孫志浩與前妻賈靜雯過往撕破臉的場面也早就和解，曾一同出席孩子的畢業典禮，當時修杰楷也現身現場。而林若亞婚後逐漸淡出演藝圈，梧桐妹曾被問到與小媽的關係時，笑稱「像好姐妹一樣」。
