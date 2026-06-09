梧桐妹曬比基尼辣照 賈靜雯大方回：這有什麼好討論？

賈靜雯出席9日《揭密日》首映會。（鄧博仁攝）

名導史蒂芬史匹柏新作《揭密日》9日晚間舉行首映派對，賈靜雯、胡宇威皆出席活動。久未露面的賈靜雯分享近況，稱自己都在運動、上課，暑假要到了，媽媽要工作，還有新戲即將開拍。被問到女兒梧桐妹日前發了一張辣照，她大方回應：「你們真的很保守欸，這有什麼好討論的，今天不是《揭密日》嗎？」

賈靜雯身為史匹柏的大粉絲，被問到會不會跟老公修杰楷帶著小孩一起去看《揭密日》，她笑說：「我會幫他們買票，叫爸爸帶他們來看。」而電影講述不明非人類的未知生命，她坦言自己相信外星人存在，甚至小時候還想跟外星人回家，「這麼浩瀚的宇宙，我相信身邊也有很多不同的外星人，生命是很奧妙的，我也常常跟我們家小朋友講，害怕沒有用啊。」

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而一起出席的胡宇威也說自己很相信有外星人，「我相信他們存在，甚至可能早就混入社會之中，我會想跟他們和平共處。」胡宇威分享，雖然老婆陳庭妮沒有興趣，但還是會帶她一起看，因為對方也相信有外星人。提到這是隔多久的電影約會？他甜回，已經想不起來，但每天都有在家裡約會。

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