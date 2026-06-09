梧桐妹曬比基尼辣照 賈靜雯笑回「這有什麼好討論」
金獎大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）最新科幻力作《揭密日》，今（9日）晚間電影在台舉辦首映會，賈靜雯與胡宇威也出席站台；不過好一陣子未露面的賈靜雯，被問及近日愛女梧桐妹在社群分享海邊性感比基尼辣照時，她笑回：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的？今天不是『揭密日』嗎？」是個非常大方開明的媽媽。
賈靜雯透露自己是史匹柏的大粉絲，小時候還想過要跟著ET回家，「我聽到《第三類接觸》的音樂，就覺得我的世界要來了！」她透露，自己常和孩子們聊到浩瀚宇宙的話題，相信身邊一定有很多「外星人」，對外星生命充滿好奇與期待，「因為害怕沒有用啊，但他們可能只是和我們長得不一樣，搞不好他們看到我們也很害怕。」那會不會跟老公修杰楷帶小孩一起去看《揭密日》？她表示：「我會幫他們買票，叫爸爸帶他們來看。」
而胡宇威同樣也相信有外星人，「我相信他們存在，可能早就混入我們社會之中，很想跟他們和平共處。」他對史匹柏的作品也是如數家珍，《E.T.外星人》上映那年還剛好是自己出生的年份，雖然老婆陳庭妮對科幻片興趣不大，但他還是希望可以帶老婆一起去看《揭密日》，但夫妻倆是否已經許久沒有約會？他笑回：「每天都有！」還說兩人的約會地點大多就在家裡。
《揭密日》明（10日）在台上映。
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