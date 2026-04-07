梧桐妹曬火辣比基尼照！「絕頂S曲線」全現行

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娛樂中心／張予柔報導



女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）近年越長越美，亭亭玉立的外型、自然不做作的氣質吸引大批粉絲追蹤，身為星二代的她，每一次社群更新都備受關注，光是IG就吸引超過25.3萬粉絲追蹤。昨（6）日她在IG限時動態曬出一張海邊比基尼照片，雖然僅以背影入鏡，但清新又帶點性感的氛圍，依舊掀起網友討論。









梧桐妹海邊大解放曬比基尼辣照！背後挖空「洩大片肉色」絕頂S曲線全現行

梧桐妹曬海邊比基尼照，粉白條紋搭桃紅綁帶吸睛，側身回眸展現出纖細曲線。（圖／翻攝自IG@angelsun619）

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從梧桐妹IG限實動態上傳的照片可見，她身穿粉白相間的橫條紋比基尼，搭配鮮豔的桃紅色綁帶設計，在藍天碧海與白沙灘的映襯下顯得格外亮眼。她坐在沙灘上，手中拿著藍色鏟子，整體畫面充滿度假感與少女氣息。儘管沒有正面露臉，但從側身與回眸燦笑的模樣，仍能感受到輕鬆又帶點俏皮的氛圍。此外，照片中她的身形線條也成為焦點之一。從側面角度可以看出，她背部線條緊緻、腰身纖細，比基尼的綁帶設計更突顯出整體比例。





梧桐妹海邊大解放曬比基尼辣照！背後挖空「洩大片肉色」絕頂S曲線全現行

對於女兒風格轉成熟，賈靜雯（左圖左）過去曾坦言每個人都曾經年輕過「心臟要夠強大」。（圖／翻攝自IG@angelsun619）

事實上，對於女兒風格日漸成熟，賈靜雯過去受訪時曾坦言，當父母後難免會多一分擔心，但也理解每個人都曾經年輕過，「心臟要夠強大」。她也透露，在教養方面，老公修杰楷相對嚴格，像是「教官」般把關，而自己則較容易心軟，因此育兒的問題交由老公管教。

梧桐妹海邊大解放曬比基尼辣照！背後挖空「洩大片肉色」絕頂S曲線全現行

梧桐妹（Angel）近年越長越美，亭亭玉立的外型、自然不做作的氣質吸引大批粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG@angelsun619）





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