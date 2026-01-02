梧桐妹曬與繼母林若亞合影 曾曝私下稱呼洩真實關係

賈靜雯和前夫孫志浩育有一女梧桐妹（Angel），2010年兩人離婚後各自和修杰楷、林若亞（Novia）再婚，日前跨年夜，梧桐妹曬和孫志浩、林若亞合影，可見彼此好感情，梧桐妹過去也分享平時稱呼林若亞為「Novia阿姨」，比起長輩和晚輩的關係，她覺得兩人比較像好姐妹。

48歲林若亞過去曾演出《新兵日記》、《醉後決定愛上你》、《閃亮的日子》等，2016年她與大她1歲的孫志浩結婚並淡出螢光幕前，也成為梧桐妹的繼母。去年梧桐妹開直播跟網友聊天，除了回答舌環、化妝等問題，對於家務事，梧桐妹也侃侃而談。

廣告 廣告

有人問：「爸爸現在的老婆有管Angel嗎？」她說：「該管的還是會管啊，但比較多的是關心，當我朋友陪我聊天這樣，跟我的相處方式就是我的好姐妹」，2024年梧桐妹跟爸爸一起住開直播時，還可見林若亞一臉素顏走進梧桐妹的房間、穿著睡衣，打扮輕鬆，雙方感情確實不錯。

梧桐妹先前在微博開帳號，引來網友兩極評論，2019年她在IG回應網友，說：「很多人都說對了...微博真的是一個非常險惡的地方，我決定我不再用微博了，抱歉」，她也強調：「請你們拜託不要怪我爸爸，或Novia阿姨任何事情，不認識他們就不要說他們有多壞，他們什麼都沒有做，希望我在這裡把這件事澄清，他們兩個都是我非常愛的人，希望不要再繼續這種小孩子的行為，拜託了，謝謝」，可見梧桐妹成熟體貼個性。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》中職票房長紅 場均首破萬人

NBA》巴恩斯雙廿大三元 暴龍咬勇士

生育自主提升 墮胎免配偶同意