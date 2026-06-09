梧桐妹海邊曬比基尼辣照 賈靜雯護女笑嗆：你們很保守

【緯來新聞網】金獎大導史蒂芬史匹柏執導新片《揭密日》今（9日）舉辦首映會，賈靜雯、胡宇威現身站台，被問到女兒梧桐妹在海邊曬出比基尼辣照，身為媽媽的賈靜雯笑回：「你們真的很保守耶！這有什麼好討論的，今天不是『揭密日』嗎？」逗笑全場。

賈靜雯出席《揭密日》首映。（圖／記者陳明中攝）

今是修杰楷捲入閃兵風波後，賈靜雯首度公開現身，被問到會不會帶老公修杰楷跟孩子們一起支持電影，她表示：「今天先看，之後再幫她們買票，由爸爸帶她們來看。」她還透露自己是史匹柏的大粉絲，小時候還想過要跟ET回家，「我聽到《第三類接觸》的音樂，就覺得我的世界要來了！」平時也很常跟孩子們聊到宇宙、外星人等話題，對外星生命充滿好奇與期待。



胡宇威也透露自己對外星生命很感興趣，「我相信他們存在，甚至可能早就混入社會之中，我會想跟他們和平共處。」他還透露《E.T.外星人》上映那年剛好是自己出生的年份，還很喜歡史匹柏的《世界大戰》、《關鍵報告》等作品，希望之後能帶老婆陳庭妮一起來看電影。至於夫妻倆是不是很久沒有約會？他笑回：「每天都有！」表示兩人的約會地點大多就在家裡。《揭密日》將於10日上映。

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胡宇威表示相信外星人的存在。（圖／記者陳明中攝）

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