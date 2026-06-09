梧桐妹發辣照 賈靜雯當沒事

名導史蒂芬史匹柏新作《揭密日》9日晚間舉行首映派對，賈靜雯、胡宇威皆出席活動。久未露面的賈靜雯分享近況，稱自己都忙運動、上課，暑假要到了，她要工作還有新戲即將開拍。被問到女兒梧桐妹日前發了一張辣照，她大方回應：「你們真的很保守欸，這有什麼好討論的。」



賈靜雯身為史匹柏的大粉絲，被問到會不會跟老公修杰楷帶著小孩一起看《揭密日》，她笑說：「我會幫他們買票，叫爸爸帶他們看。」而電影講述不明非人類的未知生命，她坦言相信外星人存在，甚至小時候還想跟外星人回家，「這麼浩瀚的宇宙，我相信身邊也有很多不同的外星人，生命是很奧妙的，我也常常告訴我們家小朋友，害怕沒有用啊。」



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胡宇威天天約會



一起出席的胡宇威也相信有外星人，「我相信他們存在，甚至可能早就混入社會中，我會想跟他們和平共處。」胡宇威分享，雖然老婆陳庭妮沒有興趣，但還是會帶她一起看，因為對方也相信有外星人。提到這是隔多久的電影約會？他甜回，已經想不起來，但每天都有在家裡約會。



此外，金曲歌王蕭敬騰為好萊塢年度奇幻動作鉅片《太空超人》獻唱中文宣傳曲〈賜予我力量吧〉，以穿透人心的嗓音詮釋英雄信念，為這場橫跨宇宙的冒險之旅揭開序幕。



此次中文宣傳曲融合Disco能量與浩瀚宇宙氛圍，在復古旋律中堆疊出角色面對未知命運的勇氣與抉擇。蕭敬騰充滿力量的演繹，將電影中關於守護與希望的核心精神化為聲音，引領觀眾提前進入《太空超人》壯闊而神祕的世界。



談及此次合作，蕭敬騰表示，這首歌曲輕鬆又充滿記憶點。Disco是一種讓任何人聽了都忍不住跟著搖擺的曲風，「前奏一下，我的身體就會動起來，歌詞很貼切，很容易就有畫面帶入感。」他也表示，這部電影不只是一場宇宙冒險，更描寫每個人面對巨大挑戰時，如何找到繼續前進的力量，「最重要的是，會被滿滿的童年回憶感動。」