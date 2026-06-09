梧桐妹辣曬比基尼「背部全挖空」甜笑眨眼S曲線全看光
藝人賈靜雯與前夫孫志浩的愛女梧桐妹，即將迎來21歲生日的她，長得亭亭玉立，可見遺傳到雙親的好基因，日前曬出一系列比基尼美照，大方展現姣好身材，引起大批網友熱議。
梧桐妹曬出留著一頭烏黑長髮、身穿紅白條紋比基尼，坐在沙灘上的辣照，面對鏡頭時，只見她態度落落大方，時而露出甜美笑容，時而對著鏡頭眨眼，展現私下活潑、俏皮的一面，側身入鏡時，直接露出大片美背及纖細腰身，隱約勾勒出傲人的S曲線，除了展現小女人的韻味之餘，又不失青春洋溢的活潑氣息。
隨著年齡增長，梧桐妹的打扮越來越有女人味，除了大方展露好身材，熱衷嘗試新事物的她，還在身上穿了鼻環、舌環和唇環等，凸顯自己的時尚態度，母親賈靜雯雖然無法認同這些行為，但是沒有要刻意勸阻，在於她認為年輕人有自己的想法及審美觀，應該讓女兒做自己，她強調只要平安、不影響健康，都不會過於干涉。
孫志浩與賈靜雯離婚後，和林若亞再婚，今年跨年夜時，梧桐妹曬出和孫志浩、林若亞的合照，只見三人對著鏡頭露出笑容，好心情全寫在臉上，可見彼此相處融洽，梧桐妹曾分享平時稱呼林若亞為「Novia阿姨」，表示兩人相處模式不像長輩和晚輩，比較像是好姐妹。
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