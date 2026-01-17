梧棲下田拔蘿蔔 楊瓊瓔回應提名爭議：尊重制度、不存在黨內內參民調

立委楊瓊瓔與梧棲區農會總幹事吳柏慧等人一同鳴槍宣布開拔蘿蔔。





立委楊瓊瓔今（17）日一早參加「梧棲農會57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，與上千名民眾一同下田拔蘿蔔，現場人潮踴躍、熱鬧滾滾。楊瓊瓔捲起褲管、彎腰採收，與鄉親比賽誰拔得又快又大，不少民眾搶著合影留念。楊瓊瓔表示，透過活動不僅推廣在地農產，也讓更多市民親近土地。不過，活動開始前，媒體聚焦國民黨台中市長提名協調進度，以及美國對等關稅與台積電鉅額投資承諾所引發的爭議，楊瓊瓔受訪提出完整說明與嚴正看法。

上千名民眾一同下田拔蘿蔔，現場熱鬧滾滾。

楊瓊瓔首先針對近幾週部分媒體報導「台中黨內內參民調」指出，在昨日的協調會議中，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。她強調，目前外界流傳並被討論的相關民調，其來源、方法與結果真實性皆有待進一步釐清，籲外界不要因不明資訊產生誤解，影響黨內團結與社會觀感。

楊瓊瓔一同下田體驗拔蘿蔔。

在協調機制本身部分，楊瓊瓔表示，協調的本質本來就不是一次會議就定生死，而是要讓制度、方式與時程逐步取得共識，「我從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排」。她進一步說明，過去為了黨內團結，自己曾多次配合其他同志的時程規劃，這在黨內並非秘密，因此將所有時間問題簡化成「誰在拖」，並不符合實際狀況。

楊瓊瓔也還原關鍵時序指出，去年12月7日台中黨慶活動後的相關餐敘中，立法院副院長江啟臣向黨內輔選要角提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望市長提名時程或可放在5月之後。她在得知這項訊息後，基於黨內團結，才配合該節奏思考後續初選安排，而非單方面主張延後。

楊瓊瓔坦言，昨日協調會中，江副院長突然提出希望將提名時間調整為1月底，與她12月初接收到的訊息不同，讓她當下感到錯愕，也因此當場明確表達不同意見。

楊瓊瓔強調，自己並不認為提名需要等到5月處理，既然黨主席鄭麗文與黃國昌主席皆有共識，希望在3月底前完成各縣市提名，她也認為3月底是一個相對合適的時程；至於採用全民調或依黨公布的提名辦法，她都尊重黨中央的規劃。

對於外界質疑她在協調會遲到，是否顯示對黨中央協調機制不重視，楊瓊瓔也嚴正澄清，這個說法並不符合事實。她指出，昨天上午立法院啟動甲級動員並進行重要表決，身為立法委員，必須依法留在議場履行職責，並已在會前主動致電李乾龍副主席、李哲華主委等黨中央幹部，說明將因表決行程約延遲10分鐘左右抵達，「尊重制度，對我來說，包含尊重立法院的制度，也尊重黨內的制度」。

除黨內提名議題外，楊瓊瓔也針對近期備受關注的對等關稅與台灣對美投資承諾提出強烈質疑。她直言，表面上看似將對等關稅從20%降至15%，但交換條件卻是台灣必須投資美國高達5000億美元，且必須在川普任內完成。

楊瓊瓔指出，韓國投資金額為3500億美元、日本為5500億美元，台灣的經濟體量與產業結構，卻被要求與日本幾乎等量投資，「這樣的條件本身就極不合理」。

楊瓊瓔進一步指出，台灣半導體產業以台積電為核心，若依美方要求，台積電恐需再加碼5到6座晶片廠，且美國已明確表態不要成熟製程、只要先進製程，勢必連帶要求上下游供應鏈一併赴美。「這等於逼迫台灣半導體產業約四成產能外移美國，台積電最後恐怕變成『美積電』，台灣最重要的戰略產業將被掏空，這不是賣台是什麼？」

楊瓊瓔也憂心指出，若下週美國最高法院裁定川普全面對等關稅違法，要求撤銷並退稅，屆時台灣「20%降到15%」將毫無意義，但對美國的鉅額投資承諾卻仍須兌現，台灣將承受難以回復的重大損失。她強調，「關稅可以談，但國家核心產業與長期利益，不能成為短期政治交易的籌碼，政府有責任向國人清楚交代談判全貌與實際風險」。

結束梧棲拔蘿蔔行程後，楊瓊瓔馬不停蹄展開走訪行程，上午11點前往大甲都城隍廟參加聯合祝壽團拜並赴第二公有市場懇託，下午1點轉往后里區農會參與挖馬鈴薯體驗活動，傍晚5點半再趕赴大里仁化黃昏市場拜票。她強調，無論黨內協調結果如何，都會持續用最踏實的方式深入基層、傾聽民意，全力為台中的未來打拚。

