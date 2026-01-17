梧棲下田拔蘿蔔 楊瓊瓔回應提名爭議：尊重制度、不存在黨內內參民調
立委楊瓊瓔今（17）日一早參加「梧棲農會57蘿蔔日－2026農趣拔蘿蔔」活動，與上千名民眾一同下田拔蘿蔔，現場人潮踴躍、熱鬧滾滾。楊瓊瓔捲起褲管、彎腰採收，與鄉親比賽誰拔得又快又大，不少民眾搶著合影留念。楊瓊瓔表示，透過活動不僅推廣在地農產，也讓更多市民親近土地。不過，活動開始前，媒體聚焦國民黨台中市長提名協調進度，以及美國對等關稅與台積電鉅額投資承諾所引發的爭議，楊瓊瓔受訪提出完整說明與嚴正看法。
楊瓊瓔首先針對近幾週部分媒體報導「台中黨內內參民調」指出，在昨日的協調會議中，國民黨秘書長李乾龍與組發會主委李哲華已向與會者清楚說明，黨內並未進行任何台中市長相關的內參民調。她強調，目前外界流傳並被討論的相關民調，其來源、方法與結果真實性皆有待進一步釐清，籲外界不要因不明資訊產生誤解，影響黨內團結與社會觀感。
在協調機制本身部分，楊瓊瓔表示，協調的本質本來就不是一次會議就定生死，而是要讓制度、方式與時程逐步取得共識，「我從頭到尾都沒有反對協調，也沒有反對任何制度安排」。她進一步說明，過去為了黨內團結，自己曾多次配合其他同志的時程規劃，這在黨內並非秘密，因此將所有時間問題簡化成「誰在拖」，並不符合實際狀況。
楊瓊瓔也還原關鍵時序指出，去年12月7日台中黨慶活動後的相關餐敘中，立法院副院長江啟臣向黨內輔選要角提到，因4月出訪行程、副院長職務變數等考量，希望市長提名時程或可放在5月之後。她在得知這項訊息後，基於黨內團結，才配合該節奏思考後續初選安排，而非單方面主張延後。
楊瓊瓔坦言，昨日協調會中，江副院長突然提出希望將提名時間調整為1月底，與她12月初接收到的訊息不同，讓她當下感到錯愕，也因此當場明確表達不同意見。
楊瓊瓔強調，自己並不認為提名需要等到5月處理，既然黨主席鄭麗文與黃國昌主席皆有共識，希望在3月底前完成各縣市提名，她也認為3月底是一個相對合適的時程；至於採用全民調或依黨公布的提名辦法，她都尊重黨中央的規劃。
對於外界質疑她在協調會遲到，是否顯示對黨中央協調機制不重視，楊瓊瓔也嚴正澄清，這個說法並不符合事實。她指出，昨天上午立法院啟動甲級動員並進行重要表決，身為立法委員，必須依法留在議場履行職責，並已在會前主動致電李乾龍副主席、李哲華主委等黨中央幹部，說明將因表決行程約延遲10分鐘左右抵達，「尊重制度，對我來說，包含尊重立法院的制度，也尊重黨內的制度」。
除黨內提名議題外，楊瓊瓔也針對近期備受關注的對等關稅與台灣對美投資承諾提出強烈質疑。她直言，表面上看似將對等關稅從20%降至15%，但交換條件卻是台灣必須投資美國高達5000億美元，且必須在川普任內完成。
楊瓊瓔指出，韓國投資金額為3500億美元、日本為5500億美元，台灣的經濟體量與產業結構，卻被要求與日本幾乎等量投資，「這樣的條件本身就極不合理」。
楊瓊瓔進一步指出，台灣半導體產業以台積電為核心，若依美方要求，台積電恐需再加碼5到6座晶片廠，且美國已明確表態不要成熟製程、只要先進製程，勢必連帶要求上下游供應鏈一併赴美。「這等於逼迫台灣半導體產業約四成產能外移美國，台積電最後恐怕變成『美積電』，台灣最重要的戰略產業將被掏空，這不是賣台是什麼？」
楊瓊瓔也憂心指出，若下週美國最高法院裁定川普全面對等關稅違法，要求撤銷並退稅，屆時台灣「20%降到15%」將毫無意義，但對美國的鉅額投資承諾卻仍須兌現，台灣將承受難以回復的重大損失。她強調，「關稅可以談，但國家核心產業與長期利益，不能成為短期政治交易的籌碼，政府有責任向國人清楚交代談判全貌與實際風險」。
結束梧棲拔蘿蔔行程後，楊瓊瓔馬不停蹄展開走訪行程，上午11點前往大甲都城隍廟參加聯合祝壽團拜並赴第二公有市場懇託，下午1點轉往后里區農會參與挖馬鈴薯體驗活動，傍晚5點半再趕赴大里仁化黃昏市場拜票。她強調，無論黨內協調結果如何，都會持續用最踏實的方式深入基層、傾聽民意，全力為台中的未來打拚。
更多新聞推薦
其他人也在看
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 188
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 78
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 113
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 226
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 61
藍基層快瘋了！凌濤爆2026初選大混戰內幕 喊話黨中央快做一事
有媒體人預言國民黨2026 可能會大敗，有五個縣市包含新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣，還有宜蘭縣。對此，國民黨桃園市議員凌濤直言，新竹縣、宜蘭縣、台中市近來初選紛爭，的確讓支持者非常焦慮，他呼籲黨中央要趕快弭平初選進入戰鬥模式。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 13
台美關稅降至15%！中國外交部超氣：「堅決反對」有主權意涵的協定
台美關稅降至15%且不疊加，台灣並爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇，台股今（16）日大漲598.12點。但不僅國民黨、民眾黨輪番痛批，中國外交部下午也在記者會中怒嗆，堅決反對建交國與「台灣地區」簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 227
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
李乾龍曝「血壓高」因台中協調破局？宜蘭「全民調」定生死
民視新聞／林彥君 鍾能銘 台北報導國民黨中央今（16日）天一連協調2026台中、宜蘭人選，相較於台中沒有共識，副主席李乾龍還脫口說了不要問了不然血壓會升高！宜蘭部分，宜蘭議長張勝德和立委吳宗憲，最後達成將採用內參式全民調的共識，並且在2月底前選出人選，下周將進行第三次協調。民視 ・ 19 小時前 ・ 12
獨／南台灣強棒出爐！賴清德領軍3選將交棒
[NOWnews今日新聞]民進黨2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調塵埃落定，黨中央下週三舉行中執會，正式通過提名，據了解，黨主席賴清德將親自領軍召開提名記者會，黨中央也特別規劃嘉義縣長翁章...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 9
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
本周最強內幕》陳亭妃「單妃」殺出總統本命區，林俊憲看板怎麼辦？解密黃國昌訪美，老大哥為何和民眾黨談軍購？
2026九合一地方大選倒數10個月，藍綠各縣市首長人選陸續出爐，如今民進黨競爭尤其激烈的「南二都」初選落幕，高雄市長由民調險勝立委邱議瑩的立委賴瑞隆出線，15日出爐的台南市長「憲妃大戰」，則由立委陳亭妃出線，將第六度對上國民黨對手、台南立委謝龍介，並有機會成為台南歷史上首位女市長。而陳亭妃初選對手、被視為「賴系」的立委林俊憲隨即發文恭賀，並強調團結是勝選唯一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 1 天前 ・ 1
藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，立法院今（15）日召開全院委員會第2場公聽會。對此，民進黨立委吳思瑤質疑，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？完全就是虛張聲勢的「空拋彈」彈劾，若要追究行政團隊的政治責任，大有「倒閣」一途可以進行。今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。針對藍白兩黨是否心虛不敢提倒閣，吳思瑤表示，兩天的公聽會，到底誰有理、誰瞎掰，都可呈現在國人面前，這就是不折不扣、畫錯重點、搞錯方向的「空拋彈」彈劾，所以能做、該做的，藍白全部都不做，如果要究責行政團隊的政治責任，大有「倒閣」可以來進行。吳思瑤說，彈劾是對於法律責任的歸咎，請問賴清德總統哪裡有違法違憲事證？所以這完全畫錯重點、搞錯方向，搞這種「虛張聲勢」的彈劾，不過就是要讓在野黨的委員能創造一個打擊執政黨與總統威信的政治舞台而已。她試問，若要藉由彈劾，邀請賴總統赴立法院列席，那為何又要「捨近求遠」呢？選擇一個憲法法庭大法官解釋出來的合憲程序，安排總統的國情報告，而且內容就可聚焦於在野非常關注、國人非常關切的軍購相關議題，這不是更有正向的意義嗎？吳思瑤感嘆，非常遺憾這2天的公聽會，再次淪為在野黨委員、御用學者用來攻擊總統（的場合），還進行非常多歪曲事實、顛倒是非的說法，相信國人已看得再清楚也不過了，「我們倒數的第11個工作天，立法院居然還在這裡搞虛耗、搞政治口水，為什麼不審預算、國防軍購條例，國人自有公評」。原文出處：快新聞／藍白顛倒是非！想藉彈劾案打擊賴總統 吳思瑤怒嗆：若要究責可倒閣 更多民視新聞報導台積電看漲！外媒喊比「輝達、博通」更值得買 晶片熱可望延續至2029年網紅GG了！嗆賭林俊憲沒贏「台南車站前O眼榨甘蔗」下一步動作曝徐嶔煌爆柯文哲、黃國昌都曾找過他 曝「當時沒答應」原因民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
台語論述！ 張亞中要求＂講國語＂ 王義川：聽不懂去找翻譯
政治中心／綜合報導藍白對總統賴清德提彈劾案，第二場公聽會接續登場，民進黨立委王義川用台語論述，但開場講不到30秒，就被孫文學校總校長張亞中要求講"國語"，他氣的回嗆，聽不懂就去找翻譯。藍白提的六點彈劾理由包括台積電赴美投資，立委沈發惠也酸，那鴻海投資中國也要彈劾賴清德嗎？民進黨立委王義川台語發言到一半遭孫文學校總校長張亞中打斷要他講＂國語＂ 但根據國家語言法＂台語＂就是國家語言之一（圖／Youtube國會頻道）立委（民）王義川：「我最欽佩的就是張其祿教授，他開宗明義就說，今天這是制度的討論。」出席彈劾總統公聽會，民進黨立委王義川用台語論述，才開場不到30秒，突然被打斷！立委（民）王義川vs.孫文學校總校長張亞中：「今天辦這個公聽會，後面又要拖三個月...。」坐在專家學者區的孫文學校總校長張亞中，直接要求王義川講國語，王義川一時愣住，現場鴉雀無聲整整10秒。立委（民）王義川vs.立法院副院長江啟臣：「那個我想我們就彼此尊重好不好，來繼續他那什麼意思，主席他那什麼意思，來請繼續發言沒關係。」立委（民）王義川vs.孫文學校總校長張亞中：「我自己用什麼語言說是我的權利啦，你要是聽不懂聽不懂去找翻譯啦，莫名其妙我講我的話，你在囉唆什麼意思的。」立法院下週三、四將召開全院審查會 屆時勢必再成朝野攻防焦點（圖／資料畫面）王義川越想越氣，嗆張亞中聽不懂台語，自己想辦法，畢竟根據國家語言法規定，台灣各固有族群使用的自然語言，都屬於國家語言，國民使用不應受歧視或者限制，不只張亞中遭狠狠打臉，對於藍白彈劾提出的六點理由，沈發惠同樣火力全開。立委（民）沈發惠：「編列預算就是行政院的權力，預算編得好或不好，你同意或不同意，那是立法院的權力，結果你說用你這個理由來彈劾總統，第二個理由它說因為造謠抹黑，從來彈劾的理由都是看總統做什麼事，而不是看那個人說什麼話，台積電赴美投資所以要彈劾賴清德，那為什麼鴻海去投資中國，也要來罷免賴清德好了。」對於藍白彈劾提出的六點理由沈發惠火力全開（圖／民視新聞）兩場公聽會落幕，立法院下週三、四將召開全院審查會，邀賴總統親自出席說明，屆時勢必再成朝野攻防焦點。原文出處：彈劾公聽會張亞中要求講國語 王義川怒回：聽不懂去找翻譯 更多民視新聞報導王義川暴怒！總統彈劾公聽會遭喊「講國語」 嗆張亞中聽不懂找翻譯王義川「烙台語」張亞中不讓！沈伯洋列2法條打臉黃國昌稱自提軍購版本 AIT打臉"支持賴清德國防預算"民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
「說服了我自己」美伊關係現轉折？血腥鎮壓死上千人 川普竟突喊「感謝伊朗」、暫緩軍事行動
伊朗近日因大規模示威行動遭到血腥鎮壓，引發國際社會批評。外界一度評估，美國可能對伊朗採取軍事行動。然而，美國總統川普最新表示，伊朗當局已取消原定對超過800名示威者的死刑處決計畫，相關軍事行動因此暫時按下暫停鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 1
川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅
正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
謝龍介戰陳亭妃扯「對決賴」 他嗆去選2028
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選今（15）日落幕，立委陳亭妃以2％些微差距領先立委林俊憲，將代表民進黨參選百里侯，對此藍委謝龍介回應表示，2026選舉就是總統賴清德2028保衛戰，所以自己...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇
行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3