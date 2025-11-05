梧棲中正停車場啟用 增27車位

考量台中市梧棲區民眾停車需求，台中市交通局花費270萬元，推動中正停車場興建，增設27個停車格，包含25個一般車格、1個親子車格、1個身障專用車格，也宣布今日啟用。民進黨台中市議員王立任5日赴現場會勘，並透露停車場啟用後，11月推廣期間將有優惠，每半小時收費10元，一天累積最高僅60元，十分便宜。

王立任表示，自己民國111年質詢時，就曾指出梧棲行政中心周邊包括區公所、戶政事務所、衛生所、分駐所、公園及傳統市場，是居民生活最密集的區域之一，不過停車空間長期不足，導致民眾洽公及採買困難，也連帶影響到交通安全，要求市府盡速規畫設置公有停車場。

王立任說，歷經評估、設計與施工等階段，中正停車場終於完工，邁入啟用程序，不僅提升周邊公共設施的便利性，也帶動梧棲戶政事務所周邊整體交通秩序，更達成地方居民長久心願，大幅改善停車困境，另也透露收費將採每半小時10元、一天最高累積60元的方式，相當便宜。

交通局說明，梧棲區中正停車場面積約1600平方公尺，今年8月1日進場施工，主要施作項目包括地面整平、鋪面更新、增設植栽綠帶，同步改善照明設施及標誌標線等，總工程經費約270萬元，場內共設置27個停車格，包含25個一般車格、1個身障專用車位及1個親子車位。

交通局表示，停車場今日啟用營運，收費標準為每半小時10元，每日收費上限80元，為推廣初期使用，11月底前提供每日收費上限60元優惠措施；此外，場區也提供月票方案，費率為每月1500元，至11月底前，業者亦提供月票優惠價每月1200元。