梧棲傳哀號聲！台中男「鐵棍虐毆黑狗」畫面曝光⋯7秒狠抽暴打7下

記者林意筑／台中報導

梧棲區驚傳虐狗事件。（圖／翻攝畫面）

台中市梧棲區驚傳虐狗事件！有民眾在居仁街49巷內某民宅內聽到狗隻淒慘悲鳴，上前一看才發現，有名男子使用鐵棒多次猛烈毆打黑狗，黑狗因疼痛不斷發出淒厲哀號，令人不捨。台中市議員江和樹接獲民眾檢舉後，通報台中市動物保護防疫處介入。動保處表示，故意傷害動物者，可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

男子使用鐵棒多次猛烈毆打黑狗。（圖／翻攝畫面）

透過民眾提供的影片可見，黑狗被以狗繩拴著，而穿著黑衣的飼主手持鐵棍，對著黑狗不斷猛揮，短短7秒內連續狂抽打7下，黑狗因疼痛不斷逃竄，甚至還不小心撞倒一旁的花盆，黑狗則蜷縮躲在花盆後方，過程中黑狗不斷發出淒慘哀嚎，實在令人不捨。

議員江和樹指出，由於該民眾在住家內、私人土地內毆打狗隻，容易成為動保法執法的灰色地帶，也增加蒐證與即時救援的困難，不過影片中的時、地、行為都罪證確鑿，動保處應突破困境即刻介入，也呼籲全民監督杜絕暴力，絕不能讓私人場域成為虐待動物的盲點。

對此台中市動保處表示，針對此案目前已派員前往調查，並了解實情，目前正針對涉案行為人進行訪談與筆錄製作，經查屬實將扣留犬隻並開罰。可依「動物保護法」第30條第1項第1款規定，故意傷害動物者，可處新台幣1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

議員江和樹與議員陳廷秀已將狗狗帶回，目前已安置在動物醫院。（圖／翻攝畫面）

昨日晚間議員江和樹與議員陳廷秀前往現場，與施暴主人溝通後，已將狗狗帶回，目前已安置在動物醫院，經動物醫院初步檢查，發現狗狗的眼睛有受傷，而X光檢查結果顯示，並無明顯骨折情況，屬不幸中的大幸。

不過江和樹認為，從影片中可見的打狗方式，實在讓人無法相信是同一隻狗，「擔心是A狗換B狗」，但因無直接證據無法指證，「請求大家幫忙或住在那邊的鄰居們，可以的話提供線索讓施暴者繩之以法」。

