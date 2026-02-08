梧棲公所攜手里辦公處及社區發展協會 寒冬送暖與新春揮毫迎新年

大庄里辦公處「寒冬送暖活動」，里長楊維智結合地方資源，以實際行動關懷里內弱勢族群及長者，透過發放紅包、物資。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

農曆新年將至，為關懷社區居民並營造溫馨祥和的年節氛圍，梧棲區公所本所於七日及八日配合轄內資源，辦理弱勢關懷與文化推廣活動，包括由大庄里辦公處舉辦的「寒冬送暖活動」、大庄社區發展協會、頂寮社區發展協會及下寮里辦公處分別辦理的「迎春揮毫贈春聯活動」、「名家揮毫送春聯活動」，透過多元方式傳遞祝福與關懷。

大庄里辦公處主辦的「寒冬送暖活動」，由里長楊維智率領家人、志工，結合地方資源，以實際行動關懷里內弱勢族群及長者，透過發放紅包、物資關懷與親切問候，讓居民在寒冬中感受到社會的溫暖與支持，充分展現基層服務的用心。楊維智里長表示，希望透過實際關懷，凝聚社區力量，讓每位里民都能安心過好年。

大庄社區發展協會及頂寮社區發展協會分別於八角亭福德正神廟、斗美三王府舉辦名家揮毫贈春聯活動，邀請書法老師現場揮毫，為民眾書寫吉祥春聯，在神佛菩薩的護佑加持下，傳遞迎新納福的美好祝願。活動現場人潮絡繹，不少里民攜家帶眷前來參加，除領取春聯外，也彼此寒暄問候，展現社區良好的互動情感。八角亭福德正神廟主任委員王取、斗美三王府主任委員陳盈媚亦到場關心支持。

下寮里辦公處已連續多年於農春節前舉辦關懷弱勢戶寒冬送暖活動，八日里長許福順將各企業及善心人士捐贈的紅包、物資，號召鄰長及愛鄰守護志工協助物資發放活動，區長溫國宏帶領四位替代役到場協助獨居老人、婦幼搬運物資，現場貴賓雲集。

梧棲區長溫國宏表示，透過里辦公處與社區發展協會各自發揮功能、共同投入社區服務，不僅照顧居民生活需求，也活絡社區文化氛圍。未來將持續結合社區資源，與各基層單位合作，推動更多貼近民眾、溫暖人心的活動，共同打造幸福宜居的生活環境。