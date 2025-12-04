梧棲區公所協力「2025城鎮韌性演習」表現卓越 獲選「有功單位」，由參謀總長兼召集人梅上將頒獎表揚，區長溫國宏代表公所團隊親自出席受獎。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區公所在「2025城鎮韌性演習」中積極協力、執行優異，獲國防部全民防衛動員署後備指揮部「有功單位」肯定，這次共有11個單位獲表揚，梧棲區公所名列其中，由參謀總長兼召集人梅上將頒獎表揚，區長溫國宏代表公所團隊親自出席受獎，展現海線地區推動韌性治理的決心與成果。此獎項象徵地方團隊在面對重大災害情境之應變整備、跨單位協作及區域防災治理上的實質成果。

「2025城鎮韌性演習」涵蓋災情通報、緊急應變、資源調度、疏散收容等多面向作業，梧棲區公所以「跨域整合、精準應變、社區動員」三大亮點脫穎而出，公所於演習中與市府各局處、海線各相關單位、結合里鄰、社區組織、民防及志工團隊，強化收容、疏散、物資動員等在地能量，落實全民防衛精神，建立完整災害應變流程。

演習中也同步進行「替代備役召集與演訓」作業，包含召訓名冊彙整、通知作業、後勤支援統整、召集地點場布、人員報到流程、訓練項目協調及跨機關聯繫等環節，確保召集程序流暢、訓練項目能順利完成。相關作業不僅攸關召集制度的執行，更是整體演習得以成功仰賴的重要基礎。在地團隊與民間資源緊密合作，完整呈現城鎮在「平時整備、戰時動員、災時應變」三合一的韌性運作模式。此次獲獎，不僅是對同仁平日防救災投入的肯定，更展現地方機關在提升全民防衛能量及社區安全上的堅實努力。

民政局局長吳世瑋表示，梧棲區為海線地區的重要城鎮，面臨海嘯、地震、工業意外及戰備等多重風險，更需落實一體化應變能力，未來將持續推動防災演練、社區自主整備及民眾教育，讓每位居民都能成為守護家園的一份子，此獎項屬於整個梧棲團隊的榮耀，也是對同仁長期投入防災與韌性治理工作的肯定。

梧棲位處海線地區，既是台中國際門戶，也面臨多元風險挑戰，公所必須在平時做好更充分的準備，確保居民在各種情境下都能獲得最及時且安全的應變服務。感謝市府、軍方及相關單位在本次演習中給予的協助，並承諾未來將持續推動社區自主防災、民眾防衛教育及救災應變系統，讓梧棲成為更具韌性、更加安全的海港小鎮。

梧棲區長溫國宏表示，很榮幸代表梧棲區受獎，此次得獎是對梧棲區公所團隊在防災整備與替代役動員工作上的肯定。（記者陳金龍翻攝）

溫國宏表示，很榮幸代表梧棲區受獎，此次得獎是對梧棲區公所團隊在防災整備與替代役動員工作上的肯定，感謝市府的指導與支援、軍方、相關單位、各里辦公處、各社區發展協會、志工與民防團隊及所有參與的夥伴在本次演習中給予的協助，此次演習，梧棲區公所全力投入災民收容、物資配送、安置與疏散任務，只為讓演練更完善，除展現高度責任感與實務能力，也象徵地方動員體系已具備即時反應能力，未來將持續推動替代役支援地方服務與災害應變演練，使其成為提升梧棲韌性的重要力量，一起讓梧棲更有韌性、更安全。

面對日益複雜的全球災害與安全挑戰，提升城鎮韌性已是城市治理的核心工作，透過制度化演習、跨域合作及在地治理並行，能有效提升全民防衛意識與地方應變能力。梧棲區公所在此次演習中的優異表現，為臺中市推動韌性城市奠定關鍵基礎。將持續打造更安全、更具前瞻準備的城市環境，讓民眾在面對任何挑戰時，都能堅定而安心。