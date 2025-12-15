梧棲區公所基層幹部赴台中海洋館觀摩

梧棲區區長溫國宏昨日帶領轄區里長、社區理事長、調解委員及公所員工前往「台中海洋館」進行觀摩參訪。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為提升梧棲區基層幹部專業視野並強化永續教育推動能力，十五日上午由梧棲區區長溫國宏帶領轄區里長、社區理事長、調解委員及公所員工前往「台中海洋館」進行觀摩參訪。此次活動結合環境永續議題，透過實地觀察，讓參與基層幹部深入了解海洋生態保育、能源管理與環境教育的最新趨勢。

溫國宏表示，台中海洋館由公私協力、投入巨額資金打造，具有多項創新特色。是全國首座由地方政府自建的海洋展示教育場館，也是桃園至高雄之間唯一的大型海洋館。館內多數水族缸採「開放式設計」，讓遊客能清楚觀察海洋生物；全國最大的水母主題展區，能近距離欣賞各式水母。

此外，館內還設有「室內濕地體驗潮汐區」，遊客可脫鞋漫步，邊感受模擬濕地潮汐變化，邊欣賞高美濕地夕陽與台中港景觀。海洋館並與梧棲觀光漁港、高美濕地、清水老街及台中港三井ＯＵＴＬＥＴ等景點串聯，形成完整旅遊路線，集吃喝玩樂、文化歷史與教育體驗於一處，未來有望成為國內外遊客的新亮點。

溫國宏說，梧棲區公所未來也將持續規劃多元化的外部觀摩與教育訓練活動，促進跨領域交流，深化團隊能力，並帶動區域產業及文化的永續發展。