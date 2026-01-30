梧棲區農會綠色照顧站畫馬迎春 財氣滿堂馬上發財

台中市梧棲區農會綠色照顧站二十九日特別舉行一場充滿年味與創意的課程，現場邀請到禪繞畫認證老師謝愛卿，帶領長輩親手繪製專屬紅包。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

馬年到，台中市梧棲區農會綠色照顧站二十九日特別舉行一場充滿年味與創意的課程，現場邀請到禪繞畫認證老師謝愛卿，帶領長輩親手繪製專屬紅包。配合今年的馬年主題，紅包是裝載著祝福的容器，同時化身創作的畫布。「馬上發財」的吉祥寓意，在笑聲與期待中流動，每一張紅紙，皆承載著新年的希望，也寫下屬於長輩們的獨特祝福。

謝愛卿老師首先引導大家描繪古代錢幣的圖案——外圓內正。圓，象徵圓滿；正，代表穩定與踏實。簡單的線條，卻藏著世代流傳的祝願。長輩們一筆一畫勾勒出圓潤的外框與方正的中心，彷彿也在為自己的生活描繪出一份安穩與豐盛。

當金色筆尖輕觸紅色紙面，光澤在紙上流動，長輩們的神情也隨之專注起來。每一次下筆，都帶著小心翼翼；每完成一個線條，眼裡便多了一分驚喜。原本擔心自己畫不好馬的長輩，在過程中逐漸放下緊張，畫出了心中那匹專屬的馬——有的奔馳、有的昂首、有的溫馴可愛，各有風采。成果呈現的瞬間，笑容與成就感在教室裡悄然綻放。

謝愛卿溫柔地帶著大家一起說，「我可以。」這不只是一句鼓勵，更是一份對自己的信心肯定，老師給予適當的空間，讓創作不被限制，讓每一匹馬都能自在奔跑在紅紙上，在這樣的氛圍裡，長輩學會相信自己，享受過程，而不是追求完美，進而創作自己內心深處的馬。

梧棲區農會感謝農業志工持續的細心協助，從協助量測血壓、陪伴長輩律動，到貼心分菜、細心整理善後，讓課程順利進行，也讓每位長輩都能安心投入創作。這一天，不只是畫紅包，更是畫下勇氣、祝福與溫暖的陪伴。