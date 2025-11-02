梧棲區野餐日熱鬧登場 市民共度歡樂假期

「梧棲區市民野餐日」二日於頂魚寮公園盛大舉辦，吸引眾多市民扶老攜幼共襄盛舉，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧歡樂。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區年度盛事「梧棲區市民野餐日」二日於頂魚寮公園盛大舉辦，活動吸引眾多市民扶老攜幼共襄盛舉，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧歡樂。市府團隊及民代到場與市民朋友一同野餐同樂，展現社區凝聚力與幸福城市氛圍。

活動由台中市教育局家庭教育中心主辦，梧棲區區公所協辦，教育局長蔣偉民、區長溫國宏與多位民代出席，並與市民一同參與闖關遊戲、野餐體驗及音樂表演，場面溫馨歡樂。

蔣偉民指出，此次梧棲區野餐日不僅是市民共樂的盛會，更展現親子共學、寓教於樂的精神，讓孩子們在自然環境中學習互助與關懷，也感謝所有地方與市府人員的努力，使活動兼具教育意義與休閒樂趣，充分體現海線地區的活力與凝聚力。

溫國宏表示，頂魚寮公園為海線特色景點，是市民休憩的熱門地點，藉由舉辦野餐日活動，不僅讓親子共享悠閒時光，也促進社區互動與地方認同，充分展現「樂活梧棲、幸福同行」的精神。

活動內容豐富多元，包含親子闖關、在地特色攤位、音樂表演及環保ＤＩＹ體驗等，吸引上千人次參與。現場民眾紛紛表示活動安排用心、氛圍輕鬆愉快，是假日放鬆與親子互動的好去處。