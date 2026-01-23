梧棲名家春聯揮毫活動熱鬧登場 墨香傳情

梧棲區公所喜迎丙午金馬年到來，邀請十二位國內知名書法名家蒞臨現場揮毫，現場喜氣洋洋。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為喜迎丙午金馬年到來，台中市梧棲區公所舉辦春聯揮毫活動，現場喜氣洋洋，吸引了不少民眾前來參與，讓大家在充滿年味的氛圍中，提前感受到春節的喜慶與祥和。

梧棲區公所二十二日上午在公所四樓禮堂舉辦春聯揮毫活動，由區長溫國宏主持，一早發放號碼牌，現場排隊人潮不斷年味滿滿、熱鬧非凡。

活動邀請十二位國內知名書法名家蒞臨現場揮毫，民眾可自由挑選喜愛的對聯詞句，請老師現場揮毫書寫，一筆一畫都充滿祝福與心意，讓大家把滿滿的好運帶回家。

廣告 廣告

梧棲區公所舉辦名家春聯揮毫活動，吸引了不少民眾前來參與索取墨寶。（記者陳金龍攝）

溫國宏感謝與會貴賓熱情出席並共同開筆，象徵迎春納福，為揮毫活動正式揭開序幕。透過傳統春聯揮毫，不僅傳承書法藝術，也陪伴民眾一同迎接嶄新的一年。