梧棲日常？改裝車聚狂催引擎 住戶苦：吵死了！

一堆無牌的電動改裝機車聚集。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





改裝車聚吵到居民根本睡不著。台中梧棲、龍井一帶，近期半夜到凌晨頻頻出現改裝機車群聚，不但違法改裝、噪音擾民，甚至還競速尬車。警方接獲通報到場，騎士竟然集體逆向逃逸、鳥獸散，附近居民苦不堪言，只盼這樣的惡夢趕緊結束。

馬路上人車聚集鬧哄哄，最前面兩台機車已經出發，引擎聲此起彼落油門狂催疑似在比直線加速競賽，旁邊一堆人聚集圍觀，整條路吵到爆，彷彿電影玩命關頭尬車場景。

附近民眾：「早上大概六點多就開始了，然後他們比賽摩托車的那個吵死了，全部我們這棟，都跑出來看他們比賽就好了。」

廣告 廣告

附近住戶實在受不了，乾脆走出家門，拿起手機拍下這離譜畫面，但這樣的狀況，對梧棲居民來說，早就不是第一次。

附近居民：「幾乎每個禮拜都有啦，好幾年了都這樣，那個時候剛好車比較少，不然平常其實也很危險。」

事情就發生在4號清晨6點45分，龍井區西濱路二段，一堆無牌的電動改裝機車聚集，騎士也都沒戴安全帽，警方接獲通報趕到現場，結果一堆車直接逆向鳥獸散。

附近民眾：「排氣管都會改啊，都會放炮啊，他們飆一飆開心就走了，他們好像有一個集團，如果來的話觀眾超多，幾乎路邊都觀眾。」

附近的民眾都表示，這群改裝車通常都會在假日出沒，而且都是在半夜12點到4點，根本沒辦法睡覺苦不堪言。

烏日分局交通組組長許明義：「本分局將列管及函發車輛登記，轄區分局重點稽查對象等約制作爲。」

改裝機車違法車聚，還疑似競速行為，後來這些車通通往清水彰化方向逃逸，警方將展開大規模查緝，噪音車一旦查獲，可依法開罰最高3萬6000元，並當場移置保管車輛，居民只盼這樣的惡夢，別再成為梧棲的夜間日常。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

男騎改裝車狂繞分隔島 街頭大膽戲弄警車

全臺首座國民運動中心戶外高爾夫推桿場誕生

獨家／改車容易賣車難！改裝車「難報驗」 二手車商恐拒收

