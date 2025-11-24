梧棲朝元宮媽祖北台灣巡狩回駕 各式陣頭接駕

台中市梧棲區朝元宮媽祖二十一日起三天前往北台灣巡狩回駕。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區朝元宮媽祖二十一日起三天前往北台灣巡狩回駕，二十三日下午在梧棲區大仁路盛大舉行迎駕儀式，十三間宮廟神轎及一百餘各式陣頭熱烈迎駕後，在市區展開盛大遶境活動，傍晚在梧棲老街舉行「跑大轎」迎媽祖盛會，展現海線特有的民俗文化。

朝元宮「開基媽」於二十一日起三天前往北台灣巡狩，分別前往前往宜蘭南方澳進安宮、南方澳南天宮、利澤簡永安宮、雲慶宮、基隆新朝宮、北巡順天宮、新莊北鎮宮、林口贊天宮、桃園八德龍德宮、竹北天后宮、西湖五龍宮、大甲湄聖會、高美西安朝天宮、台中港朝聖宮巡境，二十三日下午回駕，在梧棲大仁路舉行盛大接駕儀式，計有十三宮廟神轎、各式陣頭及數千民眾前往接駕。

梧棲朝元宮媽祖北台灣巡狩回駕，各宮廟神轎及百餘各式陣頭熱烈迎駕，場面盛大。（記者陳金龍攝）

梧棲區長溫國宏代表市長盧秀燕參加團拜，並與台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、議長張清照服務處服務處秘書張麗貞及信眾為梧棲區民祈福。

朝元宮主任委員尤碧鈴等，在梧棲大仁路舉行盛大接駕儀式。（記者陳金龍攝）

隨後，媽祖神轎在大鼓陣、七十二執士、藝閣、電子琴、大花鼓、七仙女、將軍團、千里眼、順風耳、哨角隊、神童團、旗隊等一百餘各式陣頭引導下，展開遶境，神轎所經之處，鞭炮聲連綿不絕，各式陣頭鑼鼓喧天，信徒夾道膜拜迎接媽祖回鑾，整個梧棲熱鬧滾滾。

梧棲朝元宮媽祖北台灣巡狩回駕，八至十名信徒抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，更有女信眾也參與「跑大轎」，頗有巾幗不讓鬚眉。（記者陳金龍攝）

媽祖遶境隊伍於傍晚回到梧棲老街舉行「跑大轎」迎媽祖盛會，各宮廟的神轎在媽祖神像前競跑，展現海線特有的民俗文化，「跑大轎」接駕儀式，八至十名信徒抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，更有女信眾也參與「跑大轎」，頗有巾幗不讓鬚眉。

梧棲朝元宮媽祖北台灣巡狩回駕，將軍團、千里眼、順風耳等，展開遶境。（記者陳金龍攝）

朝元宮主任委員尤碧鈴表示，「跑大轎」儀式是梧棲地區特殊的宗教民俗活動，現已普遍成整個梧棲區的祭典儀式，走大轎文化已被登錄為台中市無形文化資產，是梧棲及週邊海線地區特殊的宗教民俗活動，希望透過文化資產與宗教活動的結合，除了讓更多民眾認識在地文化的深厚底蘊外，也能持續堆動媽祖文化的保存與永續傳承。