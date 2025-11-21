梧棲朝元宮媽祖北巡邁入高峰 回駕舉行「跑大轎」迎媽祖盛會

台中市梧棲區朝元宮媽祖將於21日由台中市議會議長張清照扶轎出發，前往北台灣巡狩。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區朝元宮媽祖二十一日起三天前往北台灣巡狩，迎來高峰，預計吸引上萬人潮沿途參拜，為本年度最重要的宗教慶典再次掀起信仰高潮。二十三日回駕時將動員一百多陣頭及神轎迎駕遶境活動，下午六時在梧棲老街舉行「跑大轎」迎媽祖盛會，各宮廟的神轎在媽祖神像前競跑，展現海線特有的民俗文化。

朝元宮主任委員尤碧鈴指出，清咸豐年間的鹽務司爺為庇護海峽漁商行船平安，從湄洲天后宮升天洞請來一尊媽祖寶像奉祀，即現今朝元宮的開基媽，是少數直接從湄洲請來，開基媽寶像已有達三百三十八年歷史，地位特別尊隆。

朝元宮「開基媽」二十一日上午由台中市議會議長張清照扶轎出發，前往北台灣巡狩，二十一日前往宜蘭南方澳進安宮、南方澳南天宮、利澤簡永安宮、晚上駐駕雲慶宮，二十二日基隆新朝宮、北巡順天宮、新莊北鎮宮、林口贊天宮、晚上駐駕桃園八德龍德宮，二十三日竹北天后宮、西湖五龍宮、大甲湄聖會、高美西安朝天宮、台中港朝聖宮，象徵媽祖巡境護佑、賜福眾生。

二十三日下午四時回駕，在梧棲八德路舉行盛大接駕儀式，計有十三宮廟神轎、各式陣頭及數千民眾前往接駕後展開遶境，下午六時在梧棲老街舉行「跑大轎」迎媽祖盛會，各宮廟的神轎在媽祖神像前競跑，展現海線特有的民俗文化，「跑大轎」接駕儀式。

朝元宮表示，「走大轎」儀式是梧棲地區特殊的宗教民俗活動，現已普遍成整個梧棲區的祭典儀式，走大轎文化已被登錄為台中市無形文化資產，不只是儀式，更是梧棲百餘年的共同記憶，因此希望透過文化資產與宗教活動的結合，除了讓更多民眾認識在地文化的深厚底蘊外，也能持續堆動媽祖文化的保存與永續傳承。