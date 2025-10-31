梧棲案場仍驗出非洲豬瘟陽性 台中市府：髒亂超過預期

國軍官兵穿著連身防護衣，30日晚間集結在爆發非洲豬瘟的案場準備進行清消。

支援清消的先是有30名官兵，後來又增加到共80名，全部得依照標準作業流程。

台中梧棲爆發非洲豬瘟的案例場，先是在市府清潔消毒後，在兩處檢出病毒陽性反應，後來市府動用火焰槍強化消毒，但中央前進應變所29日再度採檢，還是在案場牆面及飲水區2處檢出病毒陽性反應。市府指出，案例場的衛生條件不佳，髒亂超過預期。

台中市副市長鄭照新指出，「比如說我們原來以為是地板的一部分的，實際上它應該是長年污水沉積物，含有可能豬隻糞便的污泥、底泥，已經結合成地板的一部分。現在我們要讓它不再是地板，必須要進行刮除作業。」

市府表示，為確保後續消毒能達到最佳成效，須先全面清潔後再進行消毒，因此31日早上包括動保處的22人及80名官兵還在現場作業。

另外有民代指出，市府將廚餘掩埋場從12處減為3處，目前正在進行覆土作業，但載運過來的土卻不合規定，市府也提出說明。

台中市環保局主秘江明山解釋，「建設局提出來的土方，它們的粒徑比較大，所以環保局我們認為不適合，所以就沒有讓這些土方進到我們掩埋場來，所以掩埋場的覆土絕對沒有用粒徑比較大的土方來去做掩埋。」

市府強調，目前掩埋場下方都有不透水布，而疑似廚餘水外溢的部分，則是因為日前下雨累積的雨水，否認造成環境污染。另外也提出3大支持措施，包括廚餘進場免處理費、司機補助及豬肉攤商營業補貼，表達力挺產業。前進應變所則指出，目前疫調尚無其他異常，希望將病毒鎖在該案場。

