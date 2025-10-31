梧棲案場再驗出2處陽性 百名國軍支援"強化版"清消

中部中心報導

台中梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟疫情，由於案場經過再次採樣後，仍有2處呈現陽性，而且這2處跟上次2處不同！清消一刻都不能等，因此國防部十軍團，從昨天（30日）晚間開始，派出國軍80名，針對豬場環境，做地毯式的清潔，等清潔全面完成，再由化學兵進場做消毒！

中市豬瘟案場再檢2陽性 應變中心協調砲兵連夜清潔

國軍助梧棲豬場全面清消。(畫面來源:台中市政府提供)國軍，來了，陸續從軍車上，下來之後，每個人都背著一個小包包，裡面各裝著一套，從頭包到腳的防護衣，一片的白色，在黑夜之中非常明顯，他們進到了豬場，做全面性的清潔！從地面上蓄積的污泥，到各式各樣的雜物，一個個都不能放過，必須仔細處理，因為病毒可能就躲在裡面！

廣告 廣告

這是在爆發非洲豬瘟疫情，台中梧棲案場，農業部調查，在27日，公豬欄、屠宰區，一共2處驗出病毒陽性，再次採驗27處樣點，卻在30日驗出，牆面、飲水區，也有陽性，病毒是到處流竄？還是一直躲著？經過檢視發現，市府的清潔作業流程，需要更加強，清潔沒做好，談消毒都是白做工！

中市豬瘟案場再檢2陽性 應變中心協調砲兵連夜清潔

國軍助梧棲豬場全面清消。(畫面來源:台中市政府提供)因為病毒還在場內，各縣市也很擔心病毒擴散到其他地方，因此當下請國防部協助，十軍團派出五八砲指部，80名的砲兵，與市府人員，會同專家陪同執行清潔！預計在31日中午，清潔工作全面完成，再由35名化學兵接手，展開徹底消毒作業，希望能杜絕病毒殘留風險！

另外，市府也針對養豬場2輛運豬車、2輛化製車、1輛自家小貨車、1輛飼料車，出入養豬場的6輛車採樣送檢!

原文出處：中市豬瘟案場再檢2陽性 應變中心協調砲兵連夜清潔

更多民視新聞報導

台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！

豬養大了不殺會怎樣？農業部官員「神回1句」引爆笑

台中非洲豬瘟案場2次清消仍存病毒 國防部化學兵今再進場

