即時中心／徐子為報導



由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自明（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸。不過，應變中心今指出，台中梧棲案例場再經採檢後，仍有3處驗出病毒核酸陽性反應，其中1處培育豬舍還是新增點。





獸醫所長鄧明中說明，本次針對梧棲案例場共採檢52處，但仍有3處驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，除大門地面、冰箱地板這2處為之前就驗出的地點，培育豬舍地面是本次新增驗出地點。



農業部長陳駿季表示，儘管案場仍驗出病毒核酸陽性反應，但陽性反應不代表有活性，病毒有活性才有機會傳播，會繼續加強清消和採檢，確保核酸反應到陰性為止，也要求台中市政府確實做好案場隔離封鎖措施。



陳駿季轉述專家會議結論，認為該案場不應再繼續養豬，已和台中市府轉達，畢竟養豬場相關許可是由地方來核發。並再次呼籲，各地方政府橫向支援一定要做好，不能讓第一線防疫人員承擔所有的工作，第一線落實才能維持清零。





原文出處：快新聞／梧棲案場還有3處驗出「非洲豬瘟病毒陽性」 專家：不應再養豬

