梧棲永寧社區炊菜頭粿散發古早味 氣氛熱絡

台中市梧棲區永寧社區發展協會於冬至前夕舉辦「成長教室烹飪研習炊菜頭粿」，成長教室班炒好的菜頭配料攪拌均勻，一起倒在蒸籠裡。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區永寧社區發展協會於冬至前夕舉辦「成長教室烹飪研習炊菜頭粿」，成長教室班所有隊員都捲起衣袖炊菜頭粿，大家一起動手製作香噴噴的應景菜頭粿，希望透過烹飪交流，不僅提升生活技能，也凝聚了社區情感，共創更多美好回憶。

梧棲區永寧社區發展協會成長教室班手作菜頭粿，梧棲區長溫國宏到場關心，感謝永寧社區發展協會理事長涂明麗率領的志工團隊努力付出為大家加油打氣。（記者陳金龍攝）

梧棲區長溫國宏特別蒞臨會場關心，感謝永寧社區發展協會理事長涂明麗率領的志工團隊努力付出為大家加油打氣，讓參與學員倍感溫馨與鼓舞，並預先告知鄉親們「我們的三里活動中心即將在馬年落成啟用」，預祝馬年馬到成功。副議長顏莉敏、市議員王立任、議長張清照服務處秘書張麗貞也都到現場參與。

廣告 廣告

涂明麗說，這次製作菜頭粿活動，成長教室班所有隊員大早就進到廚房，從備料、拌炒到蒸製，每個步驟都充滿學習與歡笑，現場香氣四溢、氣氛熱絡，大家為了做出古早的菜頭粿味道，用蒸籠慢慢把菜頭粿蒸熟，起鍋時，熱騰騰的蒸氣又香又濃，大家都覺得相當有成就，也更豐富的生活體驗。

永寧里長李皆得說，菜頭粿象徵「好彩頭」，菜頭粿就是所謂的「蘿蔔糕」，它的含意是「好彩頭」象徵一年中事事都會很順利，舉辦此次活動，讓民眾學習更多樣的簡易手作技巧，推動全民終身學習風氣。