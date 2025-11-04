梧棲清潔隊被抓包違規供廚餘給C場 中央說明：有證據

中央疫調顯示，提供給案例場廚餘的梧棲清潔隊，有私下違規提供廚餘給「C養豬場」，台中市府卻稱無此事，讓疫情延伸案外案，對此中央應變中心今日回應，清潔隊出入口影像確實有拍到C養豬場廚餘車出入。（賀培晏攝）

台中梧棲非洲豬瘟疫情至今（4）日已邁入最後階段，禁運宰限制將於6日中午12時解除，而目前所有關聯場、全國豬場、車輛及人員的採檢皆呈現非洲豬瘟核酸陰性，惟當事案例場還是能檢出核酸陽性，預計5日會再進行採檢，目標6日包含案例場內全國陰性，為疫情畫上句點，不過，中央疫調顯示，提供給案例場廚餘的梧棲清潔隊，有私下違規提供廚餘給「C養豬場」，台中市府卻稱無此事，讓疫情延伸案外案，對此中央應變中心今日回應，清潔隊出入口影像確實有拍到C養豬場廚餘車出入。

農業部表示，若一切計畫順利，最快預計能在6日為本次非洲豬瘟疫情畫上句號，全台豬隻是場也能於7日開市，而為消化禁運期間內多出的35至39萬頭豬，已跟產業團體進行討論，採取登記拍賣、秩序出豬的方式維持市場價格，每日上市豬隻會比平常還多，但總體不超過3萬頭，至於超出規格上限125公斤的豬隻，例如130、140公斤的個體，則會協調冷凍公會直接送去屠宰場凍存處理。

農業部補充，根據世界動物衛生組織規範，若要重新取得非疫區認證，需要在「最後一場消毒完成後起算3個月內無案例」，而第四度採檢原先預計3日進行，但由於台中市府2日誤入案例場清消，導致現場清潔劑未乾無法採檢，因此延後至5日採檢，倘若採檢結果順利呈現陰性，則可從6日開始算起時間，倘若未能順利呈現陰性檢驗，則會持續清消，但不會影響整體解封時成，因解封考量為「疫情是否擴散」，並非該案例場是否清消。

廚餘部分，環境部表示，目前已完成全國434處廚餘養豬場的查核，並會加強查緝，而以現況來說，已確認每個案場每天都會把蒸煮槽清空上傳，環境部上下午也會進行查核，至於未來的事後檢討與即時監控部分，會再著手規畫，並於詳細內容出爐後對外報告，

而現階段較具爭議的內容，為當事案例場採用的廚餘為「梧棲清潔隊」提供，然而中央疫調發現，法規上梧棲清潔隊僅能將廚餘供應給案發場，但卻私下違規提供給C養豬場，然而針對此事，台中市府卻說並無此事，引發外界好奇為何出現資訊落差。

農業部說明，當事養豬場業者自述，從梧棲清潔隊載運廚餘都是駕駛「V開頭車牌車輛」，而有時C養豬場也會來梧棲清潔隊載運廚餘，此外，在10月10日豬隻死亡後，自身養豬場多出來無法消化的廚餘，也會分讓給C養豬場使用。

取得業者自述後，農業部也進一步調查梧棲清潔隊，並發現10月9日至20日的出入口監視影像，有拍到除了車牌為V開頭的廚餘車出入外，還有另一輛車牌開頭為A的廚餘車來載運廚餘，而在透過警方追查後發現，該A車牌廚餘車，的確就是C養豬場所有，而依據規定，清潔隊廚餘僅得標案例場可使用，進行分讓將會依廢清法究責。

