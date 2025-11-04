梧棲清潔隊違法私賣廚餘圖利？江和樹勸市府交代清楚金流！

論壇中心／郭芳瑜報導

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，根據應變中心公布的疫調報告顯示，病毒最可能來自廚餘，該案例豬場是使用梧棲清潔隊收運的廚餘，但經調查發現，清潔隊還違規分給另一處廚餘養豬場。民眾黨台中市議員江和樹在《台灣最前線》節目中指出，清潔隊提供廚餘是要收費的，這些利潤應該交代清楚。

台中市副市長鄭照新表示，清潔隊給廚餘是認單不認車，單子上簽收的都是合約案場的名字，但疫調團隊調閱車輛進出清潔隊處所的監視畫面，發現C養豬場的小貨車也有到清潔隊載運廚餘。江和樹表示，台中市政府現在主動將環保局清潔隊送辦，是因為事情「包不住了」，清潔隊提供廚餘是要收費的，但清潔隊員敢自己這麼做嗎，「有沒有上層交代錢要怎麼分」，這有圖利的問題，台中市政府應該要解釋清楚。

