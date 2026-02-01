彭岑凱副局長致詞。

台中市梧棲納骨塔於民國六十六年建成，為地下一層、地上七層的八角形建築物，使用迄今近五十年，因原耐震設計標準較低，經評估鑑定需進行耐震補強。對此，台中市政府投入總經費九九七萬一千元，於去年七月啟動補強並於同年底順利完工，全面提升建築安全與使用韌性。民政局副局長彭岑凱近日前往視察補強成果，肯定台中市生命禮儀管理處用心投入與品質把關，並強調市府將持續以最高標準守護市民追思祭祀場域，確保先人安息、民眾安心。

彭岑凱副局長表示，梧棲納骨塔設有七三九七個櫃位，館內通道狹窄、動線複雜，此次施工團隊克服空間受限與繁瑣工序等挑戰，落實安全維護、動線管理及施工品質控管，讓工程得以在兼顧民眾追思需求下如期完成。

生管處說明，此次梧棲納骨塔耐震補強工程，考量建物內部設有大量櫃位且通道狹窄，施工時須兼顧安全與使用需求，採用外掛式速度型制震器作為補強方案，於建築物一至四樓外牆各施作四處Type-A速度型制震器，提升耐震性能並強化整體結構穩定性。同時，針對一至六樓走廊外梁長期受海風侵蝕與鹽害影響，採碳纖維補強工法加固，降低劣化風險，並同步完成納骨塔內外全面油漆粉刷，改善外觀與防護效果，延長建築物耐用年限。