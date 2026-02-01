梧棲老街歲末迎新嘉年華會洋溢年節味道 梧棲社區一起熱鬧迎新春

梧棲老街歲末迎新嘉年華會活動熱鬧登場，吸引大批人潮，讓民眾提早感受濃濃的年味氣。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區梧棲老街歲末迎新嘉年華會活動一日熱鬧登場，現場有跳蚤市場、街頭藝人表演、薩克斯風、樂團演奏、傳統米食紅龜粿製作、親子共樂美勞創作、童玩遊戲及春聯揮毫等活動，吸引上千民眾參加，現場洋溢年節味道。另外，中和、下寮、興農社區也分別舉辦新春揮毫與紅龜粿手作活動，長輩、親子家庭和居民齊聚一堂，在墨香與米香中感受滿滿的年味。

梧棲老街歲末迎新嘉年華會活動已經連續舉辦二十四年，屬於在地性的文化活動，結合了當地公益社團、社區團隊、文化人士，共同集思廣益設計出多樣化的活動，讓這個活動在快樂且充滿回憶中進行，也期待能促使梧棲老街這個充滿古意與新氣象的人文社區，更加生氣活化，成為別具特質的梧棲新風貌。

梧棲老街歲末迎新嘉年華會活動，現場有薩克斯風樂團演出，（記者陳金龍攝）

一日市定古蹟真武宮旁小巷吸引許多人潮，主辦單位梧棲藝文協會準備許多紅龜粿材料供民眾製作，享受過年樂趣，現場還有春聯揮毫、親子美藝、國畫、童玩遊戲、跳蚤市場、卡拉ＯＫ、二胡樂團、國樂、薩克斯風、陶笛樂團表演、街頭藝人演出等。

現場還有梧棲農會四健會進行愛心的蔬菜義賣活動，現場小朋友們賣力地大聲呼喊：「蔬菜一捆二十元，買蔬菜做愛心！」農會感謝在地農民代表卓維祥用心栽種安全無毒、新鮮直送的在地蔬菜，義賣所得全數捐贈華山基金會將愛心化為實際行動。

還有梧棲區公所主任秘書陳碧蘭代表市長盧秀燕及區長溫國宏、市議員王立任、陳廷秀等人也前往參加，老街人潮紛沓，彷彿回到過去過年前的熱鬧情景，令不少人相當懷念。

梧棲下寮社區舉辦新春揮毫，讓民眾提早感受濃濃的年味氣。（記者陳金龍攝）

另外，中和、下寮、興農社區也分別舉辦新春揮毫與紅龜粿手作活動，書法老師現場揮毫，寫下吉祥春聯，大家也親自提筆體驗，中和社區則帶來紅龜粿手作，從揉米糰到壓模成型，象徵吉祥、長壽與團圓，大小朋友都玩得開心又有收穫。