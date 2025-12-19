梧棲舉辦「搓湯圓暨CPR救護演練活動」居民熱情參與

梧棲區公所結合南簡社區發展協會昨日舉辦搓湯圓活動，邀請社區長輩與居民熱情參與。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

為傳承傳統節慶文化並提升社區居民急救應變能力，梧棲區公所結合南簡社區發展協會十九日舉辦「搓湯圓暨ＣＰＲ救護演練活動」，邀請社區長輩與居民熱情參與，在溫馨歡樂的節慶氛圍中，共同學習實用的急救知識。

活動現場由社區長輩們帶領大家體驗搓湯圓、煮湯圓的傳統習俗，透過傳統習俗凝聚社區情感，讓長者們感受到被關懷的溫暖，也象徵團圓與祝福；同時結合ＣＰＲ心肺復甦術及基本救護宣導，邀請梧棲消防分隊及婦女防火宣導大隊專業講師進行示範教學，讓參與長輩實際操作，提升面對突發狀況時的自救救人能力。

廣告 廣告

梧棲區區長溫國宏參與ＣＰＲ救護演練，在溫馨歡樂的節慶氛圍中，共同學習實用的急救知識。（記者陳金龍攝）

梧棲區區長溫國宏表示，呼應台中市政府救援防護宣導，這次透過今年冬至節慶活動與急救教育結合，不僅讓居民感受濃厚的人情味，也強化社區整體安全意識，期盼居民在享受傳統文化的同時，也能把救命技能帶回家，守護自己與他人的生命安全。