梧棲蛋行爆芬普尼超標 地址被惡搞、客退貨撲空
芬普尼蛋爭議延燒，台中市梧棲區龍忠蛋行15日遭台中市衛生局指出，9日有從文雅畜牧場進貨200籃雞蛋，經檢驗芬普尼代謝物含量 0.05 ppm超標，引起社會關注，陸續有客戶將未使用完畢雞蛋送回蛋行，16日便有1名龍忠蛋行顧客攜帶一箱上周一購買的雞蛋欲退款，未料店家未開門，故要將把這批雞蛋打進田裡，當作肥料施肥。
該顧客表示，已向該蛋行買5、6年雞蛋，因為家中10餘人，用蛋量非常大，故自5日芬普尼蛋爆發後，10日再去採購時，還曾特別問過店家雞蛋有沒有問題，當時店家回應是合格的，當天就購買一箱300元的雞蛋回家，直到昨天看到新聞爆出蛋行買到問題蛋，今天才趕快帶著剩餘的雞蛋要來退。
面對蛋行今日未開門，該客戶說，將把這批雞蛋當作肥料，打進田裡施肥，300元自己吸收，用於菜園堆肥也可以，隨即驅車離去。
此外，龍忠蛋行林姓老闆雖然昨日澄清為8日下午約4時30分收到文雅畜牧場來電表示，檢驗沒有問題，且局處長官有放行，9日一早才會南下載蛋，10日開始販售，現只希望政府能夠趕快釐清是哪個局處機關放行的，還給他們「龍忠蛋行」清白，不過網友並不買單，更於GOOGLE地圖上新增蛋行地址，掛上「賣毒蛋」。
