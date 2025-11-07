梧棲豬瘟案場3次採檢陽性 台中農業局：待中央指示再清消

台中市梧棲區上個月爆發非洲豬瘟危機，中央及地方政府全力防堵病毒擴散，不過該案場歷經3次清消，採檢結果仍有呈現陽性。對此，台中市農業局副局長蔡勇勝7日表示，靜待中央專家會議研究，並指示該如何對症下藥處理病毒問題，再清場清消；至於中央建議該養豬場不適合養豬，涉及私人財產問題，蔡強調，依據《動物傳染病防治條例》規定，牽涉整個產業，沒有私人財產問題。

台中市梧棲區養豬場場歷經3次清消，採檢結果仍有呈現陽性。對此，台中市農業局副局長蔡勇勝7日表示，靜待中央專家會議研究，並指示該如何對症下藥處理病毒問題，再清場清消。（温予菱攝）

蔡勇勝說，第三次環境採樣，還是有陽性，包含原本驗出的大門地面、冰箱地板，以及新驗出的培育豬舍地面，不過如農業部派出常務次長杜文珍所言病毒是否還有活性，仍待由獸醫研究所檢測，案場則持續執行管制狀態，另也提及這2天中央也在開專家會議研究案場消毒，一定要把案場陽性反應完全排除，後續還會做清消動作，但管制一定要存在。

廣告 廣告

蔡勇勝說明，清消動作則待中央指示，因為消清3次都有陽性，要等專家會議研究到底病毒為何還有，再採取更好動作去清消，讓案場趕快檢測不出陽性，台中市政府一定會配合，短時間內跟中央持續溝通，擬定好清消規畫，並呼籲大家不要靠近案場，因為非洲豬瘟在自然界存活能力很強，希望大家一起努力，讓陽性反應短時間內檢測不到。

對於中央建議該案場不適合養豬，蔡勇勝表示，現階段有陽性反應當然不適合，之後要看陽性反應是單純DNA片段，還是一個病毒顆粒，有無活性存在都要進獸醫研究所確認，待完整報告出爐會有更明確答案；至於養豬場涉及私人財產是否會更棘手，蔡強調，依據《動物傳染病防治條例》規定，牽涉整個產業，沒有私人財產問題。

更多中時新聞網報導

旅行社、飯店也參戰 最低2折起

聶雲視訊傳愛 夫妻分隔兩地也幸福

中市府擅闖清消 農業部促徹查