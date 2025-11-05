梧棲豬農住家二度環境採檢結果出爐 中市府:9件樣本都陰性

梧棲豬農住家二度環境採檢，結果出爐，中市府衛生局說，9件樣本都陰性。（圖：中市府提供）

強化防疫，台中市政府4日針對非洲豬瘟案例場豬農父子住家，進行第二次環境採檢，稍早結果出爐，市府表示，包括大門門把、冰箱門把、廚餘桶等9處樣品，檢體出爐，和第一次採檢相同，都是陰性。

台中市衛生局說，昨日在地檢署協助下，將被羈押的陳姓豬農兒子，帶回位於案例場旁的住家，針對家中9處重點再度採樣，包括客廳2件（大門門把與門口綠色踏墊）、廚房4件（刀具、冰箱門把、廚餘桶與冰箱冷凍室），以及貨車3件（方向盤、駕駛座腳踏墊、輪胎），檢體昨晚已連夜送至獸醫研究所，報告稍早出爐。衛生局長曾梓展表示，第一次採樣於10月31日進行，都是陰性，因中央要求同環境採檢，須重複驗證兩次，因此啟動第二輪採樣，總計9件樣本，結果也是陰性。

由於案例場在國軍大規模清消後，為免環境採樣出現偽陰性，中市府搶在5日中央至案例場進行採樣前進入豬農家中，是否干擾連通的豬場，衛生局長曾梓展表示，案例場封鎖後，已將豬農住家和養豬場通道先行封閉，昨天的採樣工作不會干擾案例場的環境。至於，中央對案例場3度採檢結果，副市長鄭照新表示，有消息會對外說明。（寇世菁報導）