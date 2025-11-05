梧棲豬農慘了！違規分讓廚餘、申報不實 最高恐罰1300萬關3年

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟後，中央疫調結果出爐。調查發現，當地清潔隊將廚餘違規流用給該案場，案場又將部分廚餘分讓給另一家「C養豬場」，兩場皆涉及違規申報。非洲豬瘟中央災害應變中心今（5）日表示，案場與C場因申報不實，最高可處3年以下有期徒刑，併科最高1,000萬元罰金；另因案場違規分讓廚餘，最高還可罰300萬元，合計最高可處1,300萬元罰鍰。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟後，中央疫調結果出爐。（示意圖／pexels）

中央疫調報告指出，梧棲案場最可能的感染源為「未充分蒸煮的廚餘」。調查顯示，梧棲清潔隊除供應廚餘給該案場外，還違規提供給登記飼養超過1,000頭豬的C養豬場。案場自10月10日後陸續出現豬隻大量死亡情形，未用完的廚餘又轉給C場使用。儘管C場有依規蒸煮廚餘並上傳資料，採檢結果為陰性，但兩場皆被認定申報不實。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥指出，案場與C養豬場涉及違規申報，依《廢棄物清理法》第48條規定，最重可處3年以下有期徒刑，並併科最高1,000萬元罰金；另案場違規分讓廚餘，依《廢清法》第31條與第36條，可處6,000元至300萬元罰鍰。換言之，該案場最重恐面臨1,300萬元罰鍰與刑責。

