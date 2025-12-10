梧棲農會挺菜農 高麗菜大放送

梧棲區農會高麗菜大放送，總幹事吳柏慧為了解決滯銷問題，昨日舉行「挺菜農送溫情到各關懷據點」。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

高麗菜大豐收，價格大跌，農民難以回收成本，梧棲區農會十日舉行「挺菜農送溫情到各關懷據點」，除了幫社區長者加菜享受新鮮美味的高麗菜外，梧棲區農會信用部本部及各分部持「梧棲區農會存摺簿」一本，即可兌換一顆高麗菜！

天氣穩定蔬菜生長快速，高麗菜面臨產量過剩，價格也往下跌，讓農民不知所措，梧棲區農會總幹事吳柏慧為了解決滯銷問題，昨日舉行「挺菜農送溫情到各關懷據點」，幫福德里、大村里、大庄里、南簡里、下寮里、草湳里關懷據點長者加菜享受新鮮美味的高麗菜。