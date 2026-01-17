梧棲農會57蘿蔔日農趣拔蘿蔔 吸引上千親子田間拔蘿蔔體驗農村樂

台中市梧棲區農會十七日在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日－二０二六農趣拔蘿蔔」活動，吸引一千多人下田拔蘿蔔，體驗農田樂趣。（記者陳金龍攝）

梧棲區農會舉辦「五七蘿蔔日－二０二六農趣拔蘿蔔」活動，有的全家出動，老一輩的重溫兒時記憶，小朋友也體驗田園樂趣，每個人都滿載而歸。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區農會十七日上午在梧棲區梧南路龍安宮旁農田舉辦「五七蘿蔔日－二０二六農趣拔蘿蔔」活動，現場除了植栽ＤＩ丫體驗、農趣市集、名師春聯揮毫、蘿蔔葉梗、菜脯、蘿蔔乾等多元加工製品，還有親子拔蘿蔔，吸引一千多人下田拔蘿蔔，有的全家出動，老一輩的重溫兒時記憶，小朋友也體驗田園樂趣，每個人都滿載而歸。

梧棲區農會總幹事吳柏慧十七日也到場與民眾一起拔蘿蔔，她表示，農友周賢喬熱情贊助在梧棲區梧南路農地提供農會八分農地舉辦「五七蘿蔔日農趣拔蘿蔔親子體驗」活動，讓民眾們體驗拔蘿蔔樂趣，創造難忘農田回憶，並透過活動讓民眾了解從產地到餐桌的食農教育理念。

梧棲區農會舉辦「五七蘿蔔日－二０二六農趣拔蘿蔔」活動，現場有植栽ＤＩ丫體驗。（記者陳金龍攝）

吳柏慧說，梧棲區農會自一一五年五月四日《食農教育法》通過以來，國人對於食物來源及生產環境安全的重視日益提升。為呼應法案精神，梧棲區農會在活動中特別安排多項與蘿蔔相關的體驗與教育內容，除了現場拔蘿蔔的實作活動，也提供熱騰騰的蘿蔔湯給民眾品嚐，讓民眾了解親手採摘的食材如何轉化為可口佳餚。

另外活動設置蘿蔔介紹專區，展示蘿蔔葉梗、菜脯、蘿蔔乾等多元加工製品，並詳細說明如何透過醃製與乾燥技術延長食材保存期限減少浪費，這些內容不僅傳達了惜食的理念，也結合了ＳＤＧｓ的消除飢餓，推廣全食物利用的概念。

由於適逢新年將至，活動現場內容豐富多元，不僅有拔蘿蔔的趣味體驗，還結合了農趣市集、名師現場揮毫春聯，並贈送給參與的民眾，增添濃厚的節慶氣氛。現場人潮熱絡，參與者在田野間留下難忘回憶，共同迎接嶄新的一年。

親子拔蘿蔔立委楊瓊瓔、梧棲區長溫國宏等到場共襄盛舉，吸引一千多人下田同樂，有人拔一大袋，幾乎是抬不動，約半個小時就被清空滿載而歸，讓民眾們體驗拔蘿蔔樂趣，也有家庭主婦開心採摘回家製成蘿蔔乾，創造難忘農田回憶。

梧棲區農會舉辦「五七蘿蔔日－二０二六農趣拔蘿蔔」活動，立委楊瓊瓔與梧棲區農會總幹事吳柏慧也到場與民眾一起拔蘿蔔體驗田園樂趣。（記者陳金龍攝）

梧棲區農會推廣部主任陳美玲表示，未來將持續結合教育與實作，透過更多元的活動讓民眾認識農業、參與農業，進一步促進農業與生活的緊密結合，實踐永續與惜福的價值。