梧棲頂寮做紅龜粿 感受年味

梧棲頂寮里社發會舉辦製作紅龜粿活動，吸引一千多人參加。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍、吳東興／綜合報導

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會十三日冬至前夕舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」，吸引上千人參加，婆婆媽媽現場教導如何製作傳統米食紅龜粿，感受傳統年味。現場並準備番薯大麵羹讓民眾免費品嘗。

參加民眾擠滿活動現場，阿嬤教導小朋友、年輕人如何將豆沙內餡包進糯米團內，再以模子印出紅龜模樣，在志工幫忙下送進爐火蒸熟，成為過年應景食品。

立委蔡其昌、區長溫國宏、議員陳廷秀、社發會理事長林錫植等人前往參加。現場還準備一千多份古早味番薯大麵羹，使用的香菜都是社區志工栽種的有機蔬菜，免費供民眾吃到飽。

頂寮里長鐘金水表示，紅龜粿是年節的應景食品，也是台灣傳統米食。早年農村社會只要做紅龜粿，孩童就知道過年就快到了，這項活動巳舉辦二十六年，當天共製作約六千多個紅龜粿。由於野生粿葉愈來愈少，還動員許多志工採摘六千多片黃槿樹葉當墊粿炊蒸，有一股不一樣的「香」及在口中的香甜。

另外，由彰化縣永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同舉辦的「永靖謝平安家年華」，十三日起一連兩天登場，有各村三十六尊神尊遶境祈福、千人搓湯圓、三百三十八桌梅花平安宴，還有永安宮擲筊賽，場面熱鬧。