梧棲頂寮社區冬至前夕古法製作6000個紅龜粿 讓民眾感受傳統過年的年味

梧棲區頂寮里社區發展協會舉辦製作紅龜粿活動，吸引一千多人參加，感受傳統過年的年味，其樂融融。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區頂寮里社區發展協會十三日冬至前夕舉辦「大家作伙來做紅龜粿親子文化活動」，吸引上千人參加，婆婆媽媽們現場教導小朋友、年輕人一起體驗如何製作傳統米食紅龜粿，感受傳統過年的年味，其樂融融，現場並準備番薯大麵羹讓民眾免費品嚐古早味美食，許多民眾大快朵頤，場面熱鬧。

梧棲區頂寮里社區發展協會冬至前夕舉辦製作紅龜粿活動，立委蔡其昌（左三）梧棲區長溫國宏（右三）等人到場與大家一起同樂，回憶古早味。（記者陳金龍攝）

昨日上午參加的民眾很踴躍擠滿現場，阿嬤教導小朋友、年輕人如何將豆沙內餡包進糯米團內，再以模子印出紅龜的模樣，小朋友覺得很有趣，做得很高興，他們認為一家人共同製作紅龜粿，才能享受樂趣，對自己做出的成果，感到非常滿意，也立刻在志工幫忙下，送進爐火蒸熟，成為過年應景食品。

梧棲區頂寮里社區發展協會舉辦製作紅龜粿活動，現場準備一千多份番薯大麵羹美食，免費供民眾吃到飽，民眾大排長龍領取番薯大麵羹美食。（記者陳金龍攝）

立委蔡其昌、梧棲區長溫國宏、市議員陳廷秀、頂寮里社區發展協會理事長林錫植等人也都前往參加，與大家一起同樂。溫國宏說，目前傳統的米食已經式微，要吃到傳統方式製成的米食已不容易。另外，現場還準備一千多份古早味番薯大麵羹美食，使用的香菜都是社區志工栽種的有機蔬菜，免費供民眾吃到飽，吸引民眾大排長龍大快朵頤，場面熱鬧。

梧棲區頂寮里社區發展協會熱心志工將六千多張粿葉，帶回社區後馬上清洗。（記者陳金龍攝）

頂寮里長鐘金水表示，隨著時代進步，很少家庭會自行做紅龜粿，但其實製作過程中，也能有全家參與成就感，紅龜粿是年節的應景食品，也是台灣的傳統米食，常用於節慶或拜拜，早年農村社會只要做紅龜粿，孩童就知道過年就快到了，這項活動巳舉辦二十六年，十三日共製作約六千多個古早味紅龜粿。

志工人員將做出的紅龜粿送進爐火蒸熟，成為過年應景食品，現場並準備番薯大麵羹。（記者陳金龍攝）

鐘金水說，現因都市開發使得野生粿葉愈來愈少，要做傳統的紅龜粿愈來愈不容易，為因應這次活動，還動員許多志工採摘六千多黃槿樹葉當墊粿炊蒸，與一般市場用塑膠紙當墊粿，就是有一股不一樣的「香」及在口中的香甜，經蒸熟的紅龜粿特別彈口又香，帶回到社區一起洗，社區民眾共同參與，也象徵就要團圓好過年。