梧棲飛車自撞2慘死！疑毒駕「競速」甩尾失控撞樹1人噴飛 驚悚畫面曝

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記者潘靚緯／台中報導

黑色轎車疑車速過快，突失控甩尾撞樹，造成車上3人2人慘死。(圖／翻攝畫面)

台中市梧棲區昨(11)日晚間6點多發生一起2死車禍，一輛黑色轎車行經中華路時，不明原因突然失控衝撞路邊車輛及路樹，造成許姓男子遭拋飛車外，傷重送醫不治；另外2人受困在變形車內，其中1名陳姓男子被救出後送醫傷重不治，全車僅剩19歲陳姓男子獨活，送醫後被驗出有毒品反應，隨後警方也在車內搜出K他命。車禍撞擊瞬間影像也曝光，當時黑車疑似與另一輛車競速狂飆，突然失控甩尾後猛力撞上路樹，停在路邊的藍車慘遭波及，車尾全毀。

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黑色轎車甩尾失控，左側車身猛力衝撞路樹後翻覆，停放在路邊的藍色轎車慘遭波及。(圖／翻攝畫面)

根據附近路口監視器影像，黑色轎車高速行駛在中華路一段，疑似與另一輛黑車相互競速狂飆，緊接著黑車不明原因突然失控甩尾，車頭90度轉向，一路滑行，直到左側車身撞上路樹及路邊停放的車輛後翻覆，另一輛黑車差點追撞，但未多作停留隨即揚長離開，其中29歲許姓男子遭拋飛車外，當場失去生命跡象，傷重送醫不治。

29歲許姓男子遭拋飛車外傷重不治，2名19歲陳姓男子卡在變形車體內被救出，1人死亡1人幸運僅輕傷。(圖／翻攝畫面)

由於撞擊力道猛烈，車體已嚴重變形，車內另外兩名19歲陳姓男子，1人上半身墜入水溝，被救出後送醫傷重不治，另一名陳男則受到輕傷送醫，經檢驗體內呈現毒品陽性反應，警方隨後從車內搜出K他命毒品。

車禍撞擊瞬間影像曝光，黑色轎車疑似與另一輛黑車「競速」追逐狂飆，接著失控撞樹。(圖／翻攝畫面)

附近居民表示，當時只聽到刺耳的急煞車聲音，不久就聽到砰的一聲巨響，外出察看就發現黑車撞樹翻覆，一名男子遭拋飛車外。據了解，當時車上唯一生還的19歲陳姓男子，僅受到輕傷，昨晚已出院。警方表示，由於車上另兩名男子已身亡，後續將進一步相驗釐清誰是駕駛，以及是否涉及毒駕。

警方從車上搜出毒品K他命，輕傷的19歲陳姓男子被驗出體內有毒品反應。(圖／翻攝畫面)

停在路邊的藍色轎車無辜遭波及，整輛車尾被撞爛幾乎全毀。(圖／翻攝畫面)

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