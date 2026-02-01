梧棲飼主不當對待犬隻 台中市動保處阮斐瑜：收容安置

中市動保處秘書阮斐瑜說明，犬隻送醫後發現眼睛左下角有受傷，已進行適當醫療處置。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

梧棲區有飼主不當對待犬隻事件，台中市動物保護防疫處三十一日晚間接獲通報，會同警員前往稽查。經了解，飼主有持鋁製掃把毆打犬隻事實，動保處當場扣留犬隻並送動物醫院檢查。

台中市動保處秘書阮斐瑜說明，犬隻送醫後發現眼睛左下角有受傷，已進行適當醫療處置；另有關民眾質疑扣留犬隻與影片受虐犬隻不同，動保處與警方合作調查釐清。

飼主故意傷害犬隻、未辦理寵物登記及未絕育，依動物保護法規定，最重可處罰三十四萬元，飼主列為禁止飼養動物黑名單。

動保處呼籲，飼主如遇犬隻有行?問題應尋求專業協助，勿以責打方式對待。如民眾目擊飼主有疑似虐待情形，請撥打一九九九或一九五九通報，動保處依法處理，絕不縱容。