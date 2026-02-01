梧棲驚傳虐狗！ 男持鐵棍狂揍 住戶急報警

台中梧棲驚傳虐狗事件，一名男飼主持鐵棍痛打黑狗。（圖／東森新聞）





台中梧棲驚傳虐狗事件，一名男飼主持鐵棍痛打黑狗，哀嚎聲傳遍鄰近社區，住戶緊急報警，動保處也立刻派人了解。

民宅內一名黑衣男子持棍棒怒打黑狗七下，黑狗痛到一直叫，隨後跑到一旁，蜷縮在牆邊，男子窮追不捨，持續追打黑狗，狗狗淒厲的叫聲，傳遍小巷，對面住戶連忙報警。對面住戶：「那個對面公寓有一個人，有人報警了，有一個小狗，警察來了警察來了。」

結果其他住戶先報警，警察已經抵達現場，開始詢問男子，這時牆邊的狗已經沒了聲響，不知道生死，過程全被住戶錄下。

事情就發生在台中市梧棲區，一名男飼主在私人場域持棍棒對狗進行殘酷毆打，狗狗不斷發出哀號，引發社會公憤，動保處已派員趕往現場瞭解，如果證實虐待，會將狗收容安置，故意傷害動物者，最高罰7萬5。

