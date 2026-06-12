梧棲2死車禍搜出K他命 高大成揭毒駕恐怖真相
〔記者蔡淑媛／台中報導〕桃園昨晚發生毒駕撞死2路人，疑似吸安；台中梧棲昨天傍晚發生2死1傷自撞車禍，在車內搜出「愷他命(K他命)」，倖存乘客也檢出毒品陽性。對此，高大成說，K他命又被叫做「高速公路」，作用快速；安非他命則使人很興奮、失去理智，自認如無敵鐵金剛，開車愈開愈快。
高大成說，K他命有吸食或注射，吸毒後直衝腦門，5分鐘就會興奮，有人會說，覺得好像溶化環境裡，或是靈魂出竅，相較其他海洛因等一級毒品較不易上癮，但吸了就很興奮。
稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯，吸食後有3到10分鐘會不知人事，不知道自己在做什麼，後來又會清醒，代謝時間則僅5、6小時，很多人毒駕後躲起來5、6小時，就篩驗不到，這是執法比較困難的地方。
高大成氣憤指出，現在毒品氾濫，原因是取得容易，尤其依托咪酯，很多原料就是中國來的，現在中國大量傾銷台灣，原料便宜，但製作成品價錢昂貴，過去中國在清朝時因鴉片使國力衰弱，現在中國也用毒品影響台灣，一定要從境外阻斷，境內清除。
而梧棲車禍29歲張姓男子駕車戴2名19歲友人，在中華路狂飆，疑似與人競速，車速過快失控，高速攔腰撞上路邊車輛及路樹，整輛車凌空翻覆，張男拋出車外摔死，1名乘客卡死在扭曲變形的車內，救出送醫不治，後座乘客保住一命，警方在車內搜出K他命，倖存的乘客唾液快篩也呈毒品陽性。警方鎖定競速車輛追查，也報請檢方相驗，釐清身亡的駕駛是否涉及毒駕狂飆害命。
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