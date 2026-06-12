梧棲2死車禍搜出K他命 高大成揭毒駕恐怖真相

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高大成說，K他命又被叫「高速公路」，作用快速；安非他命則使人很興奮，自認如無敵鐵金剛，開車愈開愈快。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕桃園昨晚發生毒駕撞死2路人，疑似吸安；台中梧棲昨天傍晚發生2死1傷自撞車禍，在車內搜出「愷他命(K他命)」，倖存乘客也檢出毒品陽性。對此，高大成說，K他命又被叫做「高速公路」，作用快速；安非他命則使人很興奮、失去理智，自認如無敵鐵金剛，開車愈開愈快。

高大成說，K他命有吸食或注射，吸毒後直衝腦門，5分鐘就會興奮，有人會說，覺得好像溶化環境裡，或是靈魂出竅，相較其他海洛因等一級毒品較不易上癮，但吸了就很興奮。

廣告 廣告

稱為「喪屍煙彈」的依托咪酯，吸食後有3到10分鐘會不知人事，不知道自己在做什麼，後來又會清醒，代謝時間則僅5、6小時，很多人毒駕後躲起來5、6小時，就篩驗不到，這是執法比較困難的地方。

高大成氣憤指出，現在毒品氾濫，原因是取得容易，尤其依托咪酯，很多原料就是中國來的，現在中國大量傾銷台灣，原料便宜，但製作成品價錢昂貴，過去中國在清朝時因鴉片使國力衰弱，現在中國也用毒品影響台灣，一定要從境外阻斷，境內清除。

而梧棲車禍29歲張姓男子駕車戴2名19歲友人，在中華路狂飆，疑似與人競速，車速過快失控，高速攔腰撞上路邊車輛及路樹，整輛車凌空翻覆，張男拋出車外摔死，1名乘客卡死在扭曲變形的車內，救出送醫不治，後座乘客保住一命，警方在車內搜出K他命，倖存的乘客唾液快篩也呈毒品陽性。警方鎖定競速車輛追查，也報請檢方相驗，釐清身亡的駕駛是否涉及毒駕狂飆害命。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

又是毒駕！桃園轎車躲警飛車逃 撞死過馬路2路人

剛離開醫院就被毒駕撞死！警病房尋人傳遞噩耗 家屬崩潰痛哭

又見毒駕！台中梧棲毒蟲飆車撞路樹2死1傷 車內驚見毒品

