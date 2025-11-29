梧棲2里活動中心啟用 盧：打造老少咸宜社區據點

梧棲大庄里大村里市民活動中心昨日落成啟用，多位議員局處首長參加典禮，市長盧秀燕感謝在地里長爭取。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市梧棲區大庄里、大村里近年人口增長，里內活動日益活絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，市府傾聽地方民意，投入總經費九千八百一十五萬元興建「大庄里大村里市民活動中心」。市長盧秀燕二十九日出席啟用典禮表示，感謝大庄里長楊維智、大村里長陳昆廷多年來極力爭取，及地方民意代表對預算的支持，齊力完成地方心願，提供市民友善多元的育樂場域。

盧秀燕表示，梧棲過去因偏遠而基礎設施不足，她上任後投入五十九億元積極補強基礎建設，包括活動中心、美樂地公園、道路整修、校舍改建、禮堂興建、公托及社會住宅等，多項建設陸續完成。此次興建的大庄、大村活動中心經費近一億元，她特別感謝里長們長期爭取，也肯定多位民代，讓工程得以順利推動。

盧秀燕說，此活動中心基地原為中港高中的體育場用地，經議員協調變更後始可興建；市府與議會共同支持，讓海線建設量能大幅提升。她並宣布，一樓將規劃為「親子館」，提供０至六歲孩童免費使用，預計明年中完工啟用。盧秀燕強調，海線人口成長快速，市府將持續投入建設，滿足地方需求。

民政局長吳世瑋表示，大庄里大村里市民活動中心總面積六百三十五坪，為地上三層複合式使用空間，一樓為親子館，二、三樓為市民活動中心，設置大空間交誼室及多功能教室，並於西側留設露台，搭配大面落地窗，引入充足自然光，讓室內視野延伸至戶外，營造明亮開闊的環境；另全面配置全齡友善無障礙設施，打造鄰里老少咸宜的舒適活動空間。