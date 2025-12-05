梨園摘蜂巢！竹縣8旬婦遭虎頭蜂螫 送醫搶救不治

新竹縣一名80歲的朱姓婦人，日前在梨園處理蜂巢時，疑似遭到虎頭蜂叮咬。最初她被送醫後狀況稍有好轉，然而回家後又感到不適，家人隨即將她再次送醫。儘管醫療團隊全力搶救，但最終仍宣告不治。檢警調查後確認她的死因為過敏性休克，是由虎頭蜂叮咬所引發。

（示意圖／翻攝自新竹縣政府網站）

這位婦人在摘取蜂巢時遭到攻擊，隨後出現不適症狀。根據《中央社》報導，新竹市竹塹社區大學校長、台灣動物園及水族館協會顧問洪明仕表示，若遇到虎頭蜂攻擊時應保持冷靜，並盡量避免自行處理蜂巢，以免引發攻擊。

此外，若被虎頭蜂螫刺，可先檢查傷口挑出毒針，再以清水清洗及冰敷，改善局部症狀、減輕疼痛，若引發身體過敏或呼吸急促等症狀應迅速就醫；但民眾若遇到虎頭蜂蜂巢時，勿自行拆除，以免擾動虎頭蜂，容易被攻擊。

若被虎頭蜂螫到怎麼辦？ 洪明仕提醒可先檢查傷口，挑出毒針，然後用清水清洗傷口，並進行冰敷，減輕疼痛和不適，若出現全身過敏、呼吸急促等症狀，請立即就醫。最後他提醒民眾切記發現虎頭蜂蜂巢時，千萬不要自行拆除，以免驚動虎頭蜂，造成攻擊危險，保護自己，安全第一！

