梨子有腸道磨砂膏！通便效果驚人 專家示警：3類人不適合吃

民間流傳食用梨子後出現腹瀉是「屬性太寒」，營養師曾建銘破解迷思，他表示這是梨子本身含有的特殊成分與物理結構，對腸道產生「高滲透壓」與「物理磨砂」的雙重刺激效果。

梨子富含「山梨糖醇（Sorbitol）」這種糖醇類成分，屬於易產氣的「高FODMAPs」物質。 （示意圖／Pexels）

曾建銘在臉書粉專說明，許多人吃完梨子會跑廁所，其實是發生了「滲透性腹瀉（Osmotic Diarrhea）」。梨子富含「山梨糖醇（Sorbitol）」這種糖醇類成分，屬於易產氣的「高FODMAPs」物質，由於糖醇在小腸的吸收速度緩慢，大量未被吸收的糖醇進入大腸後，會形成高滲透壓環境，強制將體內水分拉進腸道，造成腸道水分暴增而引發腹瀉。

除了化學成分的影響，梨子的物理結構同樣扮演關鍵角色。曾建銘表示，吃梨子時感受到的「沙沙的」顆粒感，來自於「石細胞（Stone Cells）」，這些由木質素和纖維素高度木質化形成的微小顆粒，通過腸道時會給予腸壁強烈的物理性刺激，促進蠕動。他形容這些石細胞就像天然的「腸道磨砂膏」，對頑固型便秘者有幫助，但對腸道黏膜受損或腸躁症患者而言，這種「物理攻擊」太過強烈，反而會加重不適。

曾建銘提醒糖尿病患者也需特別注意，一顆約300克的大梨子，總醣量約30克，相當於2份水果，熱量更等同於「半碗飯」。他建議糖友若想食用，當餐白飯必須減少半碗交換，或採取「分次吃」策略，一次只吃半顆，否則飯後直接吃掉一整顆，血糖恐會直接爆表。

腸躁症（IBS）與果糖不耐症患者不適合吃梨子，極易引發嚴重脹氣與腹瀉。 （示意圖／Pixabay）

他特別點名3類族群食用梨子需格外謹慎：腸躁症（IBS）與果糖不耐症患者，梨子是「高果糖＋高山梨糖醇」的雙重地雷，極易引發嚴重脹氣與腹瀉；糖尿病患者必須嚴格控制份量，切勿一次吃完整顆；慢性腹瀉或腸胃炎者，石細胞的物理刺激會加重症狀，建議暫時禁食。

針對民間流傳的「冰糖燉梨」治咳嗽，曾建銘給予科學肯定。他解釋，加熱能軟化堅硬的石細胞，減少對腸胃的物理刺激，讓質地更溫和，適合腸胃弱又想吃梨潤喉的人食用；反之，若是「鐵腸」便秘族，生吃帶皮梨子，利用山梨糖醇與石細胞的雙重夾擊，通便效果可能比益生菌更直接。

